Anthony Stolarz wurde mit Verdacht auf eine schwere Hirnerschütterung ins Spital gebracht. Bild: IMAGO/Imagn Images

Leafs siegen trotz Goalie-Schock – Islanders gewinnen Draft-Lottery

Mehr «Sport»

Das erste Spiel in der zweiten Playoff-Runde zwischen den Toronto Maple Leafs und den Florida Panthers hielt, was es versprochen hatte. Es gab jede Menge Spektakel, Drama und Gesprächsstoff. Die Leafs gingen früh schon relativ deutlich in Führung und brachten diese am Ende auch mit Mühe und Not und einem 5:4-Schlussresultat über die Zeit.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Diskutiert wird nach Spielschluss aber weniger über das Resultat der Partie, sondern über einige unsportliche Aktionen der Panthers und insbesondere die Gesundheit von Toronto-Goalie Anthony Stolarz. Der 31-Jährige kassierte im ersten Drittel schon einen harten Schuss an seine Maske.

Später wurde der Leafs-Torhüter gleich noch einmal im Kopf- und Nackenbereich getroffen. Florida-Stürmer Sam Bennett erwischte seinen Gegner ziemlich hart mit dem Unterarm. Dieses Mal blieb Stolarz kurzzeitig liegen, spielte danach aber weiter. Bei einem Spielunterbruch war zu sehen, wie er sich über die Bande gebeugt in einen Kübel erbrach. Erst danach wurde der Goalie aus dem Spiel genommen und durch Torontos Nummer 2 Joseph Woll ersetzt.

Stolarz sei Medienberichten zufolge noch während des dritten Drittels per Tragbahre aus dem Stadion und in ein Spital transportiert worden. Dort sollen nun weitere Untersuchungen vorgenommen werden. Torontos Trainer Craig Berube meinte nach dem Spiel nur: «Ein Ellbogen gegen den Kopf, klarer kann es nicht sein. Ich weiss, dass man nicht immer alles sieht, aber das wäre eine klare Strafe.» Und Stürmer (und Siegtorschütze) Matthew Knies sagte: «Hoffentlich kümmert sich die Liga darum und beschützt die Spieler vor solchen Dingen.»

Der Schlag von Bennett gegen Stolarz war nicht die einzige Szene dieses Spiels, die für Aufsehen sorgte. Als die Schlusssirene bereits erklang und die Leafs sich über den Sieg in Spiel 1 freuten, attackierte Matthew Tkachuk plötzlich Toronto-Stürmer Mitch Marner. Zuerst versuchte der Florida-Stürmer das Knie seines Gegners zu treffen, kurz darauf versuchte Takchuk auch noch einen Stockstich. Konsequenzen hatte die Attacke keine.

Islanders gewinnen Draft-Lottery

Neben dem hitzigen Playoff-Spiel in Toronto fand in der Nacht auf Dienstag auch noch die Draft-Lottery statt. Dabei waren die New York Islanders die grossen Gewinner. Mit nur einer 3,5-prozentigen Chance sprangen sie vom zehnten auf den ersten Platz. Als zweiter Gewinner des Abends machte der Utah Hockey Club einen Sprung von Platz 14 auf die vierte Position.

Das ergab für die erste Runde des NHL-Drafts am 27. Juni folgende Reihenfolge:

New York Islanders San Jose Sharks Chicago Blackhawaks Utah Hockey Club Nashville Predators Philadelphia Flyers Boston Bruins Seattle Kraken Buffalo Sabres Anaheim Ducks Pittsburgh Penguins New York Rangers Detroit Red Wings Columbus Blue Jackets Vancouver Canucks Montreal Canadiens (via Calgary Flames)

(abu)