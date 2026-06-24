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WM 2026: Wähle deinen Lieblingsspieler der Fussball-Nati?

epa13048168 Switzerland&#039;s players celebrate their victory after the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Bosnia and Herzegovina, in Inglewood, California, USA, 18 June 2026. ...
Die Schweizer feiern nach dem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina.Bild: keystone

Wer ist dein Lieblingsspieler der Fussball-Nati?

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trägt heute Abend (21 Uhr) ihr drittes und letztes WM-Gruppenspiel aus. Vor der Partie gegen Co-Gastgeber Kanada wollen wir wissen, wer dein Lieblingsspieler der Nati ist.
24.06.2026, 09:1024.06.2026, 09:10
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Heute Abend steht für die Schweizer Nationalmannschaft das letzte Gruppenspiel der Weltmeisterschaft an. Das Team von Nationaltrainer Murat Yakin ist bereits so gut wie sicher für den Sechzehntelfinal qualifiziert. Nach dem Unentschieden gegen Katar (1:1) zeigte die Schweiz eine starke Reaktion gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) und spielt nun gegen Co-Gastgeber Kanada um den Gruppensieg.

Bevor die Partie in Vancouver startet, wollen wir von dir wissen, wer dein Lieblingsspieler in der Schweizer Nationalmannschaft ist. Stimme in unserem Duell ab und bringe deinen Favoriten an die Spitze.

Das Schweizer WM-Kader:
Tor: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller.

Verteidigung: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Luca Jaquez, Aurèle Amenda, Eray Cömert.

Mittelfeld und Sturm: Ardon Jashari, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow, Michel Aebischer, Remo Freuler, Cedric Itten, Christian Fassnacht, Fabian Rieder, Noah Okafor, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Breel Embolo, Zeki Amdouni.
RanglisteStand: 24.06.26 – 09:56
Wer ist dein Lieblingsspieler in der Eishockey-Nati?
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Lieber Rang 1 oder 2? Nati-Star Manuel Akanji steckt vor Kanada-Duell im Dilemma
Eine Visitenkarte wie der 30-Jährige Innenverteidiger können nur wenige aktive und ehemalige Schweizer Fussballer vorweisen. Was Manuel Akanji nicht davor bewahrt, nervös zu werden, sobald er in ein Stadion einläuft.
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