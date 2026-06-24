Johan Manzambi und Ruben Vargas schossen die Schweiz zum Gruppensieg – den nächsten Gegner kennt die Nati erst in einigen Tagen. Bild: keystone

Jetzt beginnt für die Schweiz das Warten – diese Gegner sind in der K.o.-Phase möglich

Niklas Helbling Folge mir

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Mit einem 2:1-Sieg gegen Kanada hat sich die Schweiz den Gruppensieg gesichert. Damit steht sie als Gruppenerste in der K.o.-Phase und trifft im Sechzehntelfinal auf einen Gruppendritten. Das bedeutet auch, dass die Nati erst am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) weiss, wer ihr nächster Gegner ist. Als Zweiter wäre das Team von Trainer Murat Yakin auf den Zweiten der Gruppe A, die in der Nacht auf Donnerstag beendet wird, getroffen. Nun sind noch 13 Gegner möglich:

Curaçao (Gruppe E)

Ecuador (Gruppe E)

Elfenbeinküste (Gruppe E)

Japan (Gruppe F)

Niederlande (Gruppe F)

Schweden (Gruppe F)

Ägypten (Gruppe G)

Belgien (Gruppe G)

Iran (Gruppe G)

Irak (Gruppe I)

Senegal (Gruppe I)

Algerien (Gruppe J)

Österreich (Gruppe J)

Wenn man Duelle mit der Elfenbeinküste oder der Niederlande ausschliesst, wagt man sich nicht gerade auf die Äste hinaus, da sie gegen deutlich schwächer einzuschätzende Gegner verlieren müssten, um noch auf Platz 3 zurückrutschen zu können. Bei der Elfenbeinküste ist dies Curaçao – gleichzeitig müsste zudem Ecuador gegen Deutschland gewinnen –, bei den Niederlanden Tunesien. Auch Duelle mit Curaçao oder dem Irak, die als grosse Aussenseiter gewinnen müssten, sind eher unwahrscheinlich.

Wer am Ende tatsächlich im Sechzehntelfinal auf die Schweiz trifft, hängt auch davon ab, welche acht von den zwölf Gruppendritten weiterkommen. Positiv aus Schweizer Sicht ist immerhin die längere Pause bis zum ersten K.o.-Spiel, das am frühen Morgen des 3. Juli (5 Uhr, Schweizer Zeit) stattfindet. Die Fans in der Schweiz müssten auch bei allfälligen weiteren Spielen in Achtel- und Viertelfinal früh aufstehen oder lange wachbleiben. An diesen Terminen würden die Schweizer Spiele stattfinden, wenn die Nati die jeweiligen Runden erreicht:

Freitag, 3. Juli, 5 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 3. der Gruppe E/F/G/I/J

Sechzehntelfinal gegen 3. der Gruppe E/F/G/I/J Dienstag, 7. Juli, 22 Uhr: Achtelfinal gegen 1. der Gruppe K (Kolumbien oder Portugal) oder 3. der Gruppe D/E/I/J/L

Achtelfinal gegen 1. der Gruppe K (Kolumbien oder Portugal) oder 3. der Gruppe D/E/I/J/L Sonntag, 12. Juli, 3 Uhr: Viertelfinal

Viertelfinal Mittwoch, 15. Juli, 21 Uhr: Halbfinal

Halbfinal Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3

Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final

Wegen der vielen Möglichkeiten werden die möglichen Gegner ab dem Viertelfinal nicht mehr aufgelistet.