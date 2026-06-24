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Die Schweiz steht in der K.o.-Phase – diese Gegner sind möglich

Switzerland&#039;s Ruben Vargas, right, celebrates with Switzerland&#039;s Johan Manzambi, left, after scoring the first goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Canada a ...
Johan Manzambi und Ruben Vargas schossen die Schweiz zum Gruppensieg – den nächsten Gegner kennt die Nati erst in einigen Tagen.Bild: keystone

Jetzt beginnt für die Schweiz das Warten – diese Gegner sind in der K.o.-Phase möglich

24.06.2026, 22:5724.06.2026, 23:21
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Mit einem 2:1-Sieg gegen Kanada hat sich die Schweiz den Gruppensieg gesichert. Damit steht sie als Gruppenerste in der K.o.-Phase und trifft im Sechzehntelfinal auf einen Gruppendritten. Das bedeutet auch, dass die Nati erst am Sonntagmorgen (Schweizer Zeit) weiss, wer ihr nächster Gegner ist. Als Zweiter wäre das Team von Trainer Murat Yakin auf den Zweiten der Gruppe A, die in der Nacht auf Donnerstag beendet wird, getroffen. Nun sind noch 13 Gegner möglich:

  • Curaçao (Gruppe E)
  • Ecuador (Gruppe E)
  • Elfenbeinküste (Gruppe E)
  • Japan (Gruppe F)
  • Niederlande (Gruppe F)
  • Schweden (Gruppe F)
  • Ägypten (Gruppe G)
  • Belgien (Gruppe G)
  • Iran (Gruppe G)
  • Irak (Gruppe I)
  • Senegal (Gruppe I)
  • Algerien (Gruppe J)
  • Österreich (Gruppe J)

Wenn man Duelle mit der Elfenbeinküste oder der Niederlande ausschliesst, wagt man sich nicht gerade auf die Äste hinaus, da sie gegen deutlich schwächer einzuschätzende Gegner verlieren müssten, um noch auf Platz 3 zurückrutschen zu können. Bei der Elfenbeinküste ist dies Curaçao – gleichzeitig müsste zudem Ecuador gegen Deutschland gewinnen –, bei den Niederlanden Tunesien. Auch Duelle mit Curaçao oder dem Irak, die als grosse Aussenseiter gewinnen müssten, sind eher unwahrscheinlich.

Der neue WM-Modus bringt Spiele, bei denen es um nichts geht – und es droht Schiebung

Wer am Ende tatsächlich im Sechzehntelfinal auf die Schweiz trifft, hängt auch davon ab, welche acht von den zwölf Gruppendritten weiterkommen. Positiv aus Schweizer Sicht ist immerhin die längere Pause bis zum ersten K.o.-Spiel, das am frühen Morgen des 3. Juli (5 Uhr, Schweizer Zeit) stattfindet. Die Fans in der Schweiz müssten auch bei allfälligen weiteren Spielen in Achtel- und Viertelfinal früh aufstehen oder lange wachbleiben. An diesen Terminen würden die Schweizer Spiele stattfinden, wenn die Nati die jeweiligen Runden erreicht:

  • Freitag, 3. Juli, 5 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 3. der Gruppe E/F/G/I/J
  • Dienstag, 7. Juli, 22 Uhr: Achtelfinal gegen 1. der Gruppe K (Kolumbien oder Portugal) oder 3. der Gruppe D/E/I/J/L
  • Sonntag, 12. Juli, 3 Uhr: Viertelfinal
  • Mittwoch, 15. Juli, 21 Uhr: Halbfinal
  • Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3
    Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final

Wegen der vielen Möglichkeiten werden die möglichen Gegner ab dem Viertelfinal nicht mehr aufgelistet.

Switzerland&#039;s midfielder Granit Xhaka, left, reacts after the Portugal&#039;s third goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 round of 16 soccer match between Portugal and Switzerland at the Lusa ...
Im Achtelfinal könnte es wie 2022 zum Aufeinandertreffen mit Portugal kommen.Bild: keystone
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James R
20.06.2026 15:17registriert Februar 2014
Warum müssen die Fans auf Platz zwei hoffen? Wegen der blöden Anpfiffzeit im Falle des Platz Eins?
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jaähä
20.06.2026 16:06registriert April 2015
Die Anspielzeiten sind nun wirklich micht relevant. Ich gehe 1000mal lieber schlaflos mit einem Sieg ins büro anstatt ausgeschlafen nach einem Ausscheiden. Stand jetzt kann man nicht sagen welcher Weg der einfachere sei, ohne sehr viel zu spekulieren. Und schon nur deshalb wäre der Gruppensieg immer die bessere Variante, besser fürs Gefühl, besser fürs Selbstvertrauen.
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Bruno Wüthrich
20.06.2026 16:33registriert August 2014
Es kommt nur eines in Frage: Vollgas in Richtung Gruppensieg! Weil sich die Kanadier das Gleiche auch sagen, ist dieses Vorhaben kein Selbstläufer. Deshalb kann es sein, dass man trotzdem mit Rang 2 zufrieden sein muss. Dies würde am Ende der WM nach dem Titelgewinn der Schweiz niemand mehr kümmern. :-)
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