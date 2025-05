Es gibt das Gerücht, dass Fabio Celestini den FC Basel nach dieser Saison verlassen wird. Bild: keystone

«Wir gehen davon aus, dass Fabio bei uns bleibt»: Das sagt der FCB zur Thematik Celestini

Bei der heutigen Medienkonferenz äusserten sich beim FC Basel Präsident David Degen und Sportdirektor Daniel Stucki zu einem möglichen Wechsel von Meistertrainer Fabio Celestini. Seit einigen Tagen gibt es das Gerücht, dass der 49-Jährige nach dieser Saison zu Getafe in die spanische Liga wechseln wird.

«Wir wissen auch nicht mehr, als in den Medien steht», erklärte Stucki als er zur Thematik Celestini angesprochen wurde. Weiter sagte Stucki: «Stand jetzt, wollen wir, dass er unser Trainer bleibt. Es ist wie bei den Spielern, wenn man gute Leistungen zeigt, ist man begehrt im Ausland. Wir gehen davon aus, dass Fabio in der nächsten Saison unser Trainer ist – Stand jetzt.» Erst kürzlich zeigte Celestini selbst Interesse an einem Wechsel. «Getafe ist mein Zuhause», sagte der Meistertrainer gegenüber der Marca.

Celestini beim Feiern mit den Fans, nach dem der Meistertitel feststand. Bild: keystone

Seit dem 31. Oktober 2023 steht Celestini beim FC Basel an der Seitenlinie. Als der 49-Jährige beim FCB übernahm, war der Verein im Abstiegskampf verwickelt. Innerhalb von eineinhalb Jahren führte Celestini Basel zum Meistertitel und steht in dieser Saison auch im Cupfinal. In diesem trifft der FCB am 1. Juni in auf den FC Biel.

Um 13.30 Uhr folgt die Pressekonferenz mit Celestini selbst und Starspieler Xherdan Shaqiri. Bei watson kann die Pressekonferenz im Stream und Ticker mitverfolgt werden. (riz)