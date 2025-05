Heung-Min Son und die Tottenham können sich endlich wieder über einen Titel freuen. Bild: keystone

«Harry, wir haben auch den Pokal gewonnen»: Lange Leidenszeit von Tottenham beendet

Im Europa-League-Final zwischen Tottenham und Manchester United setzen sich die Spurs durch und jubeln über den ersten internationalen Titel seit 1984. Bei Vereinsikone Heung-Min Son fliessen nach dem Spiel die Tränen. Anders sieht die Gemütslage bei Manchester aus. Trainer Ruben Amorim bat nach dem Spiel seinen Rücktritt an.

Dank eines Eigentors von Manchester Uniteds Luke Shaw gewinnt Tottenham das rein englische Europa-League-Finale mit 1:0 gegen United und sichert sich trotz einer miserablen Saison in der Liga einen Titel und spielt in der kommenden Spielzeit in der Champions League.

Ausgerechnet in dem Jahr in welchem auch der langjährige Stürmer der Spurs, Harry Kane, mit Bayern München seinen ersten Titel in seiner Karriere feiert, gewinnen auch die Engländer zum ersten Mal seit 17 Jahren einen Titel. Damals konnte sich Tottenham in der Saison 2007/08 über den Gewinn des Ligapokals freuen.

Heung-Min Son welcher seit 2015 bei Tottenham unter Vertrag steht und sich in seiner Profilaufbahn noch nie über einen Titel freuen konnte, brach nach dem Spiel in Tränen aus. Im Interview nach dem Spiel richtete der Südkoreaner auch Grüsse an seinen langjährigen Mitspieler Kane: «Was soll ich sagen? Harry, wir haben auch den Pokal gewonnen.» Kane selbst meldete sich auf der Social-Media-Plattform X zu Wort und gratulierte seinem ehemaligen Team zum langersehnten Triumph.

Um 23:22 Uhr durfte Son den Europa-League-Pokal endlich in die Höhe stemmen. 1984, also vor über dreissig Jahren, gewannen die Londoner zuletzt einen europäischen Pokal. Damals setzten sich die Spurs im Final des Uefa Cups gegen RSC Anderlecht durch.

Die Zusammenfasung des Spiels. Video: SRF

In den 6296 Tagen ohne Titelgewinn scheiterten viele grosse Trainer wie Mauricio Pochettino, José Mourinho oder Antonio Conte dabei, einen Pokal mit den Spurs zu gewinnen. Nun ist es Ange Postecoglou gelungen. In seiner zweiten Saison bei Tottenham schreibt er damit Geschichte und bestätigt seine Aussage, welche er vor der Saison getätigt hat. Nach einer titellosen ersten Spielzeit sagte der Australier im vergangenen Sommer: «Normalerweise gewinne ich in meiner 2. Saison Pokale.»

Nun behielt Postecoglou mit seiner Aussage recht und dies trotz einer ansonsten miserablen Saison. In der Premier League stehen die Spurs nur auf dem enttäuschenden 17. Platz und sind somit der schlechteste Nichtabsteiger der Saison. Nun sieht die Welt bei Tottenham allerdings viel rosiger aus, da man in der nächsten Saison nun auch wieder an der Champions League teilnehmen kann.

Anders sieht die Situation bei Verlierer Manchester United aus. Das Team von Trainer Ruben Amorim liegt in der Meisterschaft nur ein Platz vor den Spurs und wird nächste Saison nicht europäisch vertreten sein. Damit müssen die Red Devils auch auf viel Geld verzichten, welches sie aufgrund von finanziellen Problemen dringend nötig hätten.

Amorim, welcher erst während dieser Saison, bei Manchester United das Traineramt übernommen hat, bot nach dem verlorenen Final sogar seinen Rücktritt an: «Wenn der Vorstand und die Fans der Meinung sind, dass ich nicht der Richtige bin, werde ich am nächsten Tag gehen, ohne über eine Entschädigung zu sprechen. Aber ich werde nicht kündigen. Ich bin von meinem Job überzeugt. Und wie Sie sehen, werde ich an meiner Arbeitsweise nichts ändern.»

Ruben Amorim bot nach dem verlorenen Final seinen Rücktritt an. Bild: keystone

Viel Kritik gab es nach dem Spiel von TV-Experte Rio Ferdinand. Der Engländer stand von 2002 bis 2014 selbst bei Manchester unter Vertrag und gewann 2008 mit den Red Devils die Champions League. «Eine katastrophale Saison, die mit einer schlechten Note endet. Aber ich denke nicht, dass Manchester genug getan hat, um den Titel zu verdienen. Man kann nicht erwarten, einen Pokal zu gewinnen, wenn man so zurückhaltend spielt», meinte Ferdinand nach dem Final.

Für beide Mannschaften steht am Sonntagabend noch der letzte Spieltag in der Premier League an. Manchester empfängt Aston Villa und Tottenham trifft auf Brighton & Hove Albion.