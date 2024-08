Das einzige Tor des Spiels: Milosevic verlädt GC-Hüter Hammel. Bild: keystone

St.Gallen setzt seine Siegesserie fort und schlägt zuhause GC

Mehr «Sport»

Der FC St.Gallen feiert wettbewerbsübergreifend den sechsten Sieg in Folge. Ein umstrittener Penalty führt zum 1:0-Heimerfolg gegen GC.

St.Gallen verpasste in der ersten Stunde viele Möglichkeiten, um den erlösenden Treffer zu erzielen. Die in den letzten Partien so effizienten Stürmer Chadrac Akolo und Willem Geubbels waren diesmal trotz Chancen erfolglos. Beide scheiterten mehrmals an GC-Keeper Justin Hammel. Zudem traf Konrad Faber mit einer Flanke nur den Innenpfosten.

Für einmal traf er nicht: Akolo liess einige Gelegenheiten liegen. Bild: www.imago-images.de

Glück für St.Gallen, Pech für GC, dass das Tor schliesslich dann fiel, als die Zürcher die Partie ausgeglichener gestalteten. In der 81. Minute sah Schiedsrichter Lukas Fähndrich im Strafrum von GC beim Zweikampf zwischen Jovan Milosevic und Ayumu Seko ein Foul des Japaners. Der ähnlich rustikal ins Duell eingestiegene Milosevic verwertete den Penalty.

«Es halten ja beide!», ärgerte sich GC-Captain Amir Abrashi bei «Blue». So zu verlieren, sei bitter. «Grundsätzlich war unsere Leistung ganz okay, es hatten beide Teams Chancen. In St.Gallen ist es nie einfach, es war auch sehr heiss.»

Die Führung geriet nachmals in Gefahr, doch St.Gallens Goalie Lawrence Ati Zigi war zur Stelle, um die drei Punkte beim Abschluss von Kristers Tobers aus elf Metern festzuhalten. Der FCSG konnte damit seinen Erfolgslauf fortsetzen. Keine Selbstverständlichkeit angesichts des dichten Programms, das die Mannschaft von Trainer Enrico Maassen seit Saisonstart bewältigen muss. Am Donnerstag geht es zu Slask Wroclaw nach Polen und drei Tage später im Schweizer Cup ins Tessin zu den Amateuren von Malcantone.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

St.Gallen – Grasshoppers 1:0 (0:0)

18'810 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tor: 82. Milosevic (Penalty) 1:0.St.Gallen: Zigi; Schmidt (17. Faber), Stanic, Diaby, Okoroji; Quintillà; Görtler (63. Stevanovic), Toma, Witzig (63. Csoboth); Geubbels (63. Cissé), Akolo (78. Milosevic).

Grasshoppers: Hammel; Paskotsi, Tobers, Seko, Schmitz (66. Ndicka); Meyer (85. Mabil), Ndenge, Abrashi; Maurin (54. de Carvalho), Asumah Abubakar (55. Muci), Morandi (85. Schürpf).

Bemerkungen: Verwarnungen: 74. Morandi, 81. Seko, 84. Cissé, 90. Abrashi.

Die Tabelle

(ram/sda)