Der Aufsteiger Sion überzeugt auch gegen Winterthur Bild: keystone

Aufsteiger Sion überzeugt weiter und schlägt Winterthur

Der FC Sion kommt im vierten Spiel zum dritten Sieg. Der Aufsteiger schlägt daheim vor 9500 Zuschauern den FC Winterthur 2:0.

Mehr «Sport»

Der FC Winterthur erlebte im Tourbillon kurz nach der Pause fünf Horrorminuten, die den Match entschieden. Zuerst verletzte sich Fabian Rohner ohne gegnerische Einwirkung unglücklich am Knie. Während der Neuzugang vom FC Zürich mit der Trage transportiert wurde, traf Sions Captain Joël Schmied nach einem Eckball zum 1:0 der Gastgeber. Zwei weitere Minuten später leistete sich FCW-Stürmer Antoine Baroan eine Dummheit, die Schiedsrichter Sandro Schärer als Tätlichkeit wertete und somit Rot zur Folge hatte. Der leichte Griff des Franzosen an den Kopf von Kevin Bua wäre mit einer Verwarnung wohl ausreichend bestraft gewesen.

Fünf Minuten entschieden die Partie zu Gunsten der Sittener. Bild: keystone

Winterthur war vor dem Start in die zweite Halbzeit harmlos gewesen und in Unterzahl umso mehr. Sion vergab einige gute Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer, bevor Dejan Djokic in der 85. Minute mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung herbeiführte.

Schmied schiesst Winterthur in Führung. Video: SRF

Sion - Winterthur 2:0 (0:0)

9500 Zuschauer.

SR Schärer.

Tore: 50. Schmied (Souza) 1:0. 85. Djokic (Chouaref) 2:0.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Diouf, Hefti; Kabacalman (78. Chipperfield), Baltazar Costa; Berdayes (46. Bua), Chouaref (86. Rusev), Bouchlarhem (46. Souza); Sorgic (70. Djokic).

Winterthur: Kuster; Sidler, Lüthi, Lekaj, Diaby (80. Schättin); Zuffi (81. Arnold), Schneider (62. Araz); Rohner (50. Krasniqi), Di Giusto, Chiappetta (62. Gomis); Baroan.Bemerkungen: 52. Rote Karte gegen Baroan (Tätlichkeit). Verwarnungen: 45. Chiappetta, 60. Bua, 68. Baltazar Costa, 74. Sidler.

(kat/sda)

Die Tabelle