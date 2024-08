YB kommt auch gegen Yverdon nicht über ein Remis hinaus. Bild: www.imago-images.de

Das Warten auf den ersten Sieg geht weiter – YB und Yverdon teilen sich die Punkte

Wieder keine drei Punkte für die Young Boys: Der Schweizer Meister kommt in Yverdon nur zu einem 2:2 und steht auch nach dem fünften Match der Saison ohne Sieg da.

YB-Trainer Patrick Rahmen bekam ein ähnliches Szenario zu sehen wie am Wochenende zuvor gegen den FC Zürich. Auf einen frühen Rückstand folgte die Wende, um dann schliesslich doch noch den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Zwei Rückkehrer waren für den letzten Umschwung - der eine gewollt, der andere nicht – verantwortlich.

Auf Seiten der Young Boys war es Mohamed Ali Camara, der nach Verletzung zu seinem ersten Saisoneinsatz kam. Er liess beim frühen 0:1 nach weniger als fünf Minuten Yverdons Stürmer Kevin Carlos zu viel Freiheiten. Damit zahlte es sich für die Waadtländer aus, dass noch kein Klub gefunden wurde, der für den spanischen Angreifer die geforderten zwei Millionen Franken hingelegt hat.

Kevin Carlos blieb auch in der Folge gefährlich für die wacklige YB-Verteidigung und Camara unsicher in der eigenen Defensive. Nachdem Silvère Ganvoula rasch für das 1:1 gesorgt (9.) und Yverdons Boris Cespedes mit einem Fehlpass gefolgt von einem Eigentor die Berner Führung fast im Alleingang erzielt hatte (49.), leistete sich Camara ein brutales Foul an Carlos. Dieses wurde in der 61. Minute zu Recht mit Rot bestraft.

In Überzahl trat dann der erfolgreiche Rückkehrer in Erscheinung. Der im letzten Halbjahr schon bei den Waadtländern im Einsatz gestandene Franzose Marley Aké, der in dieser Woche von Juventus Turin zu Yverdon zurückgekehrt ist, traf in der 79. Minute per Kopf zum 2:2. In der Folge stand dann Yverdon dem dritten Treffer näher als YB. Der junge Ahmedin Avdic traf in der 90. Minute nur den Pfosten.

Yverdon gleicht per Kopf aus Video: SRF

Als nächstes spielt YB nun am kommenden Samstag im Cup gegen den FC Printse-Nendaz aus der 2. Liga. Dann stehen schon die beiden Spiele der Champions-League-Playoffs gege

Yverdon - Young Boys 2:2 (1:1)

3200 Zuschauer.

SR Schnyder.

Tore: 5. Kevin Carlos (Kacuri) 1:0. 9. Ganvoula (Blum) 1:1. 49. Cespedes (Eigentor) 1:2. 78. Aké (Sauthier) 2:2.

Yverdon: Bernardoni; Kamenovic (76. Sauthier), Christian Marques, Tijani; Gnakpa (81. Sylla); Aké, Kacuri (67. González), Céspedes, Le Pogam; Kevin Carlos, Hautier (81. Avdic).

Young Boys: von Ballmoos; Blum, Camara, Husic, Hadjam (90. Persson); Niasse, Lauper; Elia (76. Males), Ugrinic (76. Monteiro), Colley (63. Zoukrou); Ganvoula (90. Itten).Bemerkungen: 62. Rote Karte gegen Camara (grobes Foul). Verwarnungen: 64. Kacuri, 86. Lauper, 92. Cespedes.

(kat/sda)