Die Belgierinnen feiern den entscheidenden Treffer von Tine De Caigny. Bild: keystone

Belgien schlägt Italien und schnappt sich das letzte Viertelfinal-Ticket

Belgien – Italien 1:0

Belgien qualifiziert sich an der Fussball-Europameisterschaft der Frauen als letztes Team für die Viertelfinals. Die Belgierinnen, die in der Qualifikation die Schweiz in die Barrage verwiesen hatten und noch nie in einem EM-Viertelfinal standen, bezwangen im letzten Gruppenspiel Italien 1:0 und schoben sich damit noch an Island vorbei auf den 2. Platz. Tine De Caigny erzielte den Siegtreffer in der 49. Minute.

Der entscheidende Treffer im Video. Video: SRF

In den Viertelfinals trifft Belgien auf Schweden. Für Italien endete das Turnier hingegen mit einer grossen Enttäuschung. Mit zwei Punkten beendete man die Gruppe auf dem letzten Platz, nachdem man an der WM noch den Viertelfinal erreicht hatte. Mit einem Sieg gegen Belgien wären die «Azzurre» weitergekommen.

Frankreich – Island 1:1

Das Weiterkommen der Belgierinnen stellte letztendlich Frankreich klar, das wie erhofft Schützenhilfe leistete. Die Turnier-Mitfavoritinnen spielten gegen Island 1:1 und verhinderten so, dass die Nordländerinnen nochmals an Belgien vorbeizogen. Bereits nach 43 Sekunden ging Frankreich durch Malvine Malard in Führung. Island gelang der Ausgleich zu spät – erst in der 102. (!) Spielminute mit einem Penalty von Dagny Brynjarsdottir.

Die Highlights des Spiels im Video. Video: SRF

Für Island endet das Turnier damit vorzeitig, obwohl man keine einzige Niederlage kassierte. Frankreich trifft im Viertelfinal auf die Niederlande.

(sda)