Drittes Spiel, dritter Sieg – läuft beim achtfachen Europameister Deutschland. Bild: keystone

DFB-Frauen behalten ihre reine Weste – Spanien folgt Deutschland in den EM-Viertelfinal

In der Gruppe B der Europameisterschaft der Frauen in England hat Spanien hinter Deutschland als zweites Team die Viertelfinals erreicht. Während die Deutschen auch ihr drittes und letztes Gruppenspiel ohne Gegentor gewannen (3:0 gegen die punktlosen Finninnen) stand das Weiterkommen der Spanierinnen bis zuletzt in Frage.

Spanien siegte schliesslich gegen Dänemark dank einem Tor von Marta Cardona in der 91. Minute 1:0. Ein 0:0 hätte den Spanierinnen indes auch gereicht, denn ihre Tordifferenz war besser als die der Däninnen. Im Viertelfinal trifft die «Furia Roja» nun auf Titelfavorit England.

Cardona erlöst Spanien mit ihrem späten Kopfballtor. Video: SRF

3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte, 9:0 Tore – erstmals seit 17 Jahren blieb Deutschland ohne Vorrunden-Gegentor bei einer EM-Endrunde. Sophia Kleinherne, Alexandra Popp und Nicole Anyomi erzielten die Tore zum ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Finnland. Die Deutschen treffen nun als Gewinner der Gruppe B am Donnerstag in London-Brentford auf die Österreicherinnen, die überraschend als Zweiter der Gruppe A weitergekommen sind. (pre/sda)