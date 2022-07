Die Schweizer Frauen-Nati verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen die Niederlande aus dem Turnier. Bild: keystone

Zwei fast perfekte Leistungen, aber sieben ungenügende – die Nati-Noten zum letzten Spiel

Raphael Gutzwiller, Sheffield / ch media

Für die Schweizer Frauen-Nati ist die Europameisterschaft in England bereits in der Gruppenphase zu Ende gegangen. Die Mannschaft von Nils Nielsen unterlag der Niederlande im abschliessenden Spiel mit 1:4 und bleibt damit auf dem dritten Rang.

Das Resultat war am Ende deutlich – und widerspiegelte somit nicht das, was sich auf dem Rasen abgespielt hatte. Die Schweizerinnen zeigten über weite Strecken eine kämpferische Leistung und hielten mit den Favoritinnen mit. Auch nach dem 0:1 liess sich die Nati nicht beirren, kam zum Ausgleich und in der Folge zu guten Chancen auf das 2:1. Erst der zweite Treffer der Niederlande in der 84. brach dem Team von Nils Nielsen das Genick.

Dass es der Schweiz am Ende nicht zum erhofften Coup reichte, liegt daran, dass sich einige Spielerinnen den einen oder anderen individuellen Patzer erlaubten, welcher auf EM-Niveau gnadenlos bestraft wird. Trotz kämpferischer Leistung werden gleich sieben Spielerinnen von uns deshalb ungenügend bewertet – hier kommen die Noten zum Spiel gegen die Niederlande.

Die Noten der Frauen-Nati beim 1:4 gegen die Niederlande 1 / 16 Die Noten der Frauen-Nati beim 1:4 gegen die Niederlande quelle: keystone / salvatore di nolfi

Während für die Schweiz das Turnier nun zu Ende ist, darf die Niederlande dank des Sieges weiter vom Titel träumen. Im Viertelfinal wartet auf die «Oranje» aber ein richtiger Kracher – es kommt zum Duell mit den starken Französinnen. (dab)