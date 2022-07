EM-Coup knapp verpasst – die Frauen-Nati scheidet trotz starker Leistung aus

Lia Wälti:

«Das ist pure Enttäuschung! Am Schluss war alles möglich. Wir waren dem 2:1 eigentlich näher als die Niederländerinnen. Wir spielten richtig guten Fussball und spielten uns richtig gute Chancen heraus. Am Schluss mussten wir auftun und wurden dann sehr, sehr hart bestraft. Das Resultat widerspiegelt nicht das Spiel. Ich bin sehr stolz auf die Leistung von unserem Team, wir haben uns sehr gut präsentiert.



Ich glaube nach dem Ausgleich haben wir gespürt, dass noch etwas drin ist. Wir haben es in der Halbzeit auch gesagt, dass Holland keine Übermacht war heute, daher ist es umso bitterer. Man muss seine eigenen Chancen nutzen, sonst wird man eiskalt bestraft. Wir lernen daraus und wenn wir im nächsten halben Jahr so auftreten, wie in den letzten zwei Spielen, haben wir gute Chancen an die WM zu fahren.»