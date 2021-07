Sport

EM 2020: Der Flitzer, der Sascha Ruefer fast in Ekstase versetzte



Der Flitzer, der SRF-Kommentator Ruefer fast in Ekstase versetzte

Aufregung im EM-Final zwischen England und Italien kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit: In der 87. Minute rennt ein Flitzer aufs Spielfeld und es kommt zu einem längeren Unterbruch. Denn der blonde Mann mit nacktem, muskelbepacktem Oberkörper ist viel flinker als die Sicherheitskräfte lässt sich von diesen einfach nicht einfangen. Immer wieder kann er sich von seinen Verfolgern losreissen, erst nach fast einer Minute wird der Flitzer gestellt und aus dem Stadion geführt.

Der Flitzer ist im Fernsehen allerdings nicht zu sehen. Wie von der UEFA gefordert schwenkten die TV-Kameras sofort weg und zeigten stattdessen die leicht generveten Gesichter der Spieler in Grossaufnahme.

Einen Eindruck, was sich auf dem Feld abspielte, bekamen die Schweizer TV-Zuschauer aber trotzdem. Denn Final-Kommentator Sascha Ruefer hatte seine helle Freude am Geschehen auf dem Platz und beschrieb die Szene in all ihren Einzelheiten.

SRF-Kommentator Sascha Ruefer: «So, dann haben wir einen Flitzer auf dem Platz und deshalb wird das Spiel im Moment angehalten.



Die versuchen den Flitzer nun einzufangen, können Sie nicht sehen. Aber der spielt da mit zwei Ordnern Katz und Maus.



Hat jetzt zwei schon abgeschüttelt, rennt an der Seitenlinie auf und ab.



Mittlerweile sind es drei Ordner, die ihn verfolgen, aber sie kommen dem nicht hinterher.



Jetzt legt er sich fast hin, ist jetzt abseits des Spielfelds.



Und jetzt wird er gepackt, reisst sich wieder los.



Ja Wahnsinn, dieser Flitzer ist ja Weltklasse.



Hat jetzt drei Ordner abgeschüttelt, ein Vierter kommt dazu.



Zwei Ordner rennen sich gegenseitig über den Haufen. Ist ja Wahnsinn ... (lacht).



So und jetzt ist die Luft draussen beim Flitzer, jetzt wird er in Gewahrsam genommen.



Das Spiel also kurzerhand unterbrochen. Der Flitzer war vielleicht ein Zeichen von aussen an die Engländer, dass sie mehr machen müssen.»

Von den 60'000 Fans im Wembley gibt's übrigens Buh-Rufe für den störenden Auftritt, dem Mucki-Flitzer droht nun ein jahrelanges, landesweites Stadionverbot. (pre)

