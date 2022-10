Napoli darf sich bereits über den Einzug in die k.o.-Phase freuen. Bild: keystone

Barça hofft nach Spektakel weiter – Liverpool dominiert – Napoli weiter

Für die Achtelfinals qualifizierte Mannschaften: Napoli, Brügge, Bayern München, Real Madrid, Manchester City.

Gruppe A

Neapel – Amsterdam 4:2

Napoli tut sich im ersten Teil der Saison doppelt hervor. Die Mannschaft um den niederländischen Trainer Alfred Schreuder führt in der Serie A mit nur vier Verlustpunkten, und in der Champions League steht sie schon nach dem vierten Gruppenspiel als Achtelfinalist fest.

Am Mittwoch gewannen die Napoletaner gegen Ajax Amsterdam mit 4:2 auch das Rückspiel, nachdem sie Ajax letzte Woche in Amsterdam mit 6:1 deklassiert hatten. Beim 4:2 gingen sie bereits nach rund einer Viertelstunde 2:0 in Führung.

Herrlich herausgespielt: Lozano bringt Napoli in Führung. Video: streamja

Osimhen entscheidet die Partie. Video: streamja

Napoli - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)

SR Zwayer (GER).

Tore: 4. Lozano 1:0. 16. Raspadori 2:0. 49. Klaassen 2:1. 62. Kwarazchelja 3:1. 83. Bergwijn (Foulpenalty) 3:2. 90. Osimhen 4:2.

Glasgow – Liverpool 1:7

Der FC Liverpool schoss sich in Glasgow den aus der Meisterschaft angestauten Frust vom Leib. Obwohl auch bei den Rangers der Start misslang, fiel der Sieg am Ende deutlich aus. Mann des Spiels war Mohamed Salah MIt einem Hattrick in der zweiten Halbzeit.

Arfield bringt die Rangers in Führung Video: streamja

Firmino gleicht für Liverpool aus. Video: streamja

Glasgow Rangers - Liverpool 1:7 (1:1)

SR Vincic (SLO).

Tore: 17. Arfield 1:0. 24. Firmino 1:1. 55. Firmino 1:2. 66. Nuñez 1:3. 75. Salah 1:4. 80. Salah 1:5. 81. Salah 1:6. 87. Elliott 1:7.

Gruppe B

Atlético – Brügge 0:0

Brügge, in den letzten drei Saisons belgischer Meister, hat zum ersten Mal überhaupt die K.o.-Phase der Königsklasse erreicht. In der keineswegs einfachen Gruppe mit Atlético Madrid, Porto und Bayer Leverkusen büssten die Belgier mit einem 0:0 in Madrid die ersten Punkte ein, aber vom 2. Platz können sie nicht mehr verdrängt werden.

Die letzten rund zwölf Minuten spielten die Belgier in Unterzahl, und während der ganzen 90 Minuten war ihnen der langjährige Liverpooler Goalie Simon Mignolet ein starker Rückhalt. Mignolet musste in den vier Champions-League-Spielen noch kein Tor hinnehmen.

Mignolet mit einer tollen Parade gegen Griezmann. Video: streamja

Brügges Sowah fliegt vom Platz. Video: streamja

Atlético Madrid – FC Brügge 0:0 (0:0)

Tore: Keine.

Bemerkungen: 82. Platzverweis gegen Sowah (Brügge). (abu/sda)



Leverkusen – Porto 0:3

Auch nach der Entlassung von Gerardo Seoane gibt es für Leverkusen in der Champions League wenig zu holen. Zuhause gegen den FC Porto setzte es eine klare 0:3-Niederlage ab. Der schweizerisch-portugiesische Torhüter Diogo Costa hielt für Porto beim Auswärtssieg zudem einen Penalty.

Costa hält den Penalty von Demirbay. Video: streamja

Gruppe C

Pilsen – Bayern 2:4

Die Bayern geben sich auch auswärts in Pilsen keine Blösse. Nach 35 Minuten stand es bereits 4:0 für den deutschen Rekordmeister, danach nahm dieser den Fuss deutlich vom Gas. So kam der tschechische Vertreter nach der Pause noch zu zwei Ehrentreffern.

Viktoria Pilsen - Bayern München 2:4 (0:4)

SR Frankowski (POL).

Tore: 10. Mané 0:1. 14. Müller 0:2. 25. Goretzka 0:3. 35. Goretzka 0:4. 62. Vlkanova 1:4. 75. Kliment 2:4.

Barcelona – Inter 3:3

Inter Mailand und nicht der FC Barcelona hat die besten Aussichten, den Bayern München in der Gruppe C der Champions League in die Achtelfinals zu begleiten.

Dembélé bringt Barcelona in Führung. Video: streamja

Eine Woche nach dem 1:0-Sieg in Mailand erreichte Inter gegen den FC Barcelona im Rückspiel im Camp Nou in einem spektakulären Fight und nach insgesamt drei Toren in der Schlussphase – zwei davon von Robert Lewandowski für Barça – ein 3:3. Inter liegt nun drei Punkte vor Barcelona und hat die Wertung der direkten Begegnungen für sich entschieden.

Barella gleicht für Inter aus. Video: streamja

Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass Barça trotz seines Aktivismus in der Transferperiode nach der Winterpause bestenfalls noch in der Europa League weiterspielen kann. Die Interisti führten in der spektakulären Partie nach 82 Minuten 2:1 und nach 89 Minuten – Robin Gosens traf – 3:2. Aber Lewandowski hielt die Chancen des FC Barcelona am Leben.

Martinez bringt Inter erstmals in Führung. Video: streamja

Lewandowski sorgt für den 2:2-Ausgleich. Video: streamja

Lewandowski sorgt für den Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Video: streamja

Barcelona - Inter Mailand 3:3 (1:0)

SR Marciniak (POL).

Tore: 40. Dembélé 1:0. 50. Barella 1:1. 63. Martinez 1:2. 82. Lewandowski 2:2. 89. Gosens 2:3. 92. Lewandowski 3:3.

Gruppe D

Sporting – Marseille 0:2

Sporting zog zuhause gegen Marseille einen rabenschwarzen Abend ein. Nach 19 Minuten flog Verteidiger Ricardo Esgaio nach zwei gelben Karten innert drei Zeigerumdrehungen bereits vom Platz. Die Überzahl nutzte Marseille zu zwei Tore, einen davon vom Penaltypunkt. Nach der Pause kassierten die portugiesischen Hausherren noch einen zweiten Platzverweis. Pedro Goncalves unterbot die Marke seines Teamkollegen noch und kassierte zwei Verwarnungen in der gleichen Minute.

Tottenham – Frankfurt 3:2

Auch Frankfurt musste auswärts bei Tottenham mit einem Mann weniger kämpfen. Auch hier flog der Spieler – es war Verteidiger Tuta – mit zwei Verwarnungen innert drei Minuten vom Platz. Entschieden war die Partie aber schon vorher: Nach der zwischenzeitlichen Führung der Eintracht durch Kamada drehte Tottenham das Spiel noch vor der Pause.

Son trifft herrlich und stellt auf 3:1 für Tottenham. Video: streamja

(abu/sda)