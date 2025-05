Kontrolliert Barcelonas Spiel aus dem Mittelfeld und treibt auch die Offensive an: Pedri. Bild: www.imago-images.de

Alle reden von Yamal – aber die «tragende Säule» bei Barça ist der unscheinbare Pedri

Am heutigen Dienstagabend will der FC Barcelona bei Inter Mailand in den Champions-League-Final einziehen. Ein entscheidender Faktor soll dabei auch Mittelfeld-Motor Pedri sein, von dem nicht nur Superstar Lamine Yamal schwärmt.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Wenn man ihn spielen sieht, diesen Lamine Yamal, ist klar, weshalb ihm die gesamte Aufmerksamkeit zuteilwird. Der 17-jährige Zauberer schwebt selbst mit dem Ball am Fuss fast über den Platz und lässt alles, was er tut, leicht aussehen. Dribblings, Pässe, Tore.

Selbstverständlich wird der Superstar des FC Barcelona bereits mit Lionel Messi verglichen – und erstmals scheint dieser Vergleich keine Übertreibung zu sein. Fragt man aber Yamal selbst nach dem grössten Talent bei den Katalanen, nennt er neben seinem eigenen noch einen weiteren Namen: Pedri.

Lamine Yamal fällt auf dem Fussballfeld sofort auf – für ihn ist Pedri aber auf demselben Level. Bild: keystone

Während Yamal (15 Tore/24 Assists) gemeinsam mit Raphinha (31/25) und Robert Lewandowski (40/3) für die Tore sorgt, brilliert der 22-jährige Mittelfeld-Motor in den etwas unspektakuläreren Statistiken. Pedri kontrolliert das Spiel des FC Barcelona, sorgt für Ruhe, treibt aber auch einmal das Tempo an. Unter den Mittelfeldspielern führt er die spanische Liga gemäss fbref.com beinahe in sämtlichen Passkategorien an. Hier eine kleine Auflistung:

Meiste angekommene Pässe (2056)

Meiste angekommene kurze Pässe (989)

Meiste angekommene mittellange Pässe (820)

Meiste angekommene lange Pässe (200)

Meiste angekommene Pässe ins Angriffsdrittel (290)

Meiste angekommene Pässe in den Strafraum (86)

Meiste angekommene Pässe, die den Ball mindestens neun Meter näher ans gegnerische Tor bringen (318)

Meiste Expected Assists (8,4)

Meiste Ballkontakte (2659)

Meiste erfolgreiche Dribblings (37)

Meiste Bälle ins Angriffsdrittel geführt (90)

Meiste Aktionen, die zu einem Schuss führten (142)

«Wenn das Spiel ausser Kontrolle gerät, ist Pedri derjenige, der uns hilft.» Ferran Torres

Pedri mag nicht ganz so auffällig sein wie Yamal, der mit seinen blonden Haaren seit Kurzem auch optisch Akzente setzt. Dennoch ist sein Spiel eine Augenweide und für das Team von Hansi Flick unverzichtbar. Dass sein Vorbild Andrés Iniesta ist, fällt sofort auf. «Er ist unsere tragende Säule», sagt Teamkollege Ferran Torres und fügt schwärmend an: «Wenn das Spiel etwas ausser Kontrolle gerät, ist er derjenige, der uns hilft. Er hat die Ruhe und die Ballkontrolle, die wir zum Luftholen brauchen. Er ist ein essenzieller Teil des Teams.»

Ferran Torres jubelt im Cupfinal gegen Real Madrid mit Torschütze Pedri (r.). Bild: www.imago-images.de

Dies liegt vor allem daran, dass Pedri überall auf dem Feld zu finden ist: Er kann sich zwischen die Innenverteidiger fallen lassen und von dort Angriffe lancieren. Er kann die Bälle im Mittelfeld verteilen und so das Spiel antreiben. Er kann aber auch im Angriffsdrittel entscheidende Pässe spielen, die zu Toren führen. Kein Spieler in der spanischen Liga durchbricht die zweite und die letzte Abwehrreihe mit seinen Zuspielen so häufig wie Pedri. Ausserdem kann er auch selbst einmal ein Tor erzielen. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf sechs Treffer und sieben Assists.

«Er ist der Beste der Welt auf seiner Position – und wichtiger als Yamal.» Toni Kroos

Lob bekommt er für seine Leistungen auch von einem ganz Grossen im zentralen Mittelfeld. «Er ist der Beste der Welt auf seiner Position», sagte Toni Kroos vor Kurzem in seinem Podcast, «in meinen Augen ist ein Spieler wie Pedri wichtiger als Yamal, Raphinha oder Lewandowski.» Das Offensivtrio würde zwar über den Ausgang von Spielen entscheiden, jedoch ermögliche Pedri dies erst. «Er fehlt dem Team, wenn er nicht spielt», erklärt Kroos, der lange Zeit für den grossen Rivalen des FC Barcelona gespielt hat und aus dem Schwärmen trotzdem kaum herauskommt: «Pedri hilft dir in allen Phasen des Spiels: gegen hohes Pressing, weil er in der Lage ist, das zu lösen, oder auch gegen einen tiefen Block, weil er auch dort Lösungen und Räume findet.»

Ähnlich sieht dies auch der Trainer des jungen Mannes von Teneriffa: «Es ist schwer zu sagen, wo sein Limit ist. Aktuell befindet er sich auf einem herausragenden Level. Nicht nur mit dem Ball, sondern auch ohne», lobt Hansi Flick, dessen Team auch dank Pedri noch die Chance auf das Triple hat. Beim 3:2-Sieg nach Verlängerung im Final der Copa del Rey von vorletztem Wochenende erzielte Pedri gegen Real Madrid das erste Tor. In der Liga führt Barcelona vier Runden vor Schluss mit vier Punkten vor dem ewigen Rivalen.

Das Traumtor von Pedri zum 1:0 im Cupfinal (ab 0:30). Video: YouTube/FC Barcelona

Und in der Champions League geht es am heutigen Dienstagabend um den Einzug in den Final. Im Rückspiel gegen Yann Sommers Inter Mailand ist nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden aus der Vorwoche alles offen. Trainer Flick dürfte wohl erneut auf den eher schüchternen und unscheinbaren Mittelfeld-Motor zählen. Will Barça weiter vom Erfolg in der Königsklasse träumen, braucht es sicher einen starken Lamine Yamal – aber eben auch einen brillanten Pedri.