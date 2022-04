Für einmal liegen ihm die Fans zu Füssen: Granit Xhaka feiert seinen Treffer. Bild: keystone

PSG ist Meister – Xhaka trifft gegen ManUtd – Gabriel Jesus mit 4 Toren

Bundesliga

Premier League

Arsenal – Manchester United 3:1

Granit Xhaka erzielte sein erstes Saisontor in der Meisterschaft. Der Schweizer Nati-Captain traf bei Arsenals 3:1-Heimsieg gegen Manchester United in der 70. Minute zum 3:1. Der Basler war mit einem platzierten Weitschuss erfolgreich, gegen den Goalie David De Gea nichts ausrichten konnte.

3:1 Arsenal: Granit Xhaka (70.). Video: streamja

Der Match war wichtig im Kampf um die Plätze in der Champions League. Das viertplatzierte Arsenal konnte Manchester United um sechs Punkte zurückbinden.

1:2 ManUtd: Cristiano Ronaldo (34.). Video: streamja

Tore: 3. Tavares 1:0. 32. Saka (Foulpenalty) 2:0. 34. Ronaldo 2:1. 70. Xhaka 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt). 57. Bruno Fernandes (Manchester United) schiesst Handspenalty an den Pfosten.

Manchester City – Watford 5:1

Die Affiche Meisterschaftsanwärter gegen Abstiegskandidat hatte den Sieger, den man erwarten konnte. Die Wettquote dafür, dass mit Gabriel Jesus ein Spieler gleich vier Tore erzielt, dürfte wesentlich höher gewesen sein. Klar, dass der brasilianische Nationalstürmer der Mann des Spiels war. ManCity liegt damit vorübergehend vier Punkte vor dem FC Liverpool. Der einzige Gegner im Titelkampf spielt morgen im Derby gegen Everton.

3:1 ManCity: Rodri (34.). Video: streamja

5:1 ManCity: Gabriel Jesus (53.). Video: streamja

Manchester City - Watford 5:1 (3:1)

Tore: 4. Gabriel Jesus 1:0. 23. Gabriel Jesus 2:0. 28. Kamara 2:1. 34. Rodri 3:1. 49. Gabriel Jesus (Foulpenalty) 4:1. 53. Gabriel Jesus 5:1.

Norwich City - Newcastle United 0:3 (0:2)

Tore: 35. Joelinton 0:1. 41. Joelinton 0:2. 49. Guimarães 0:3. - Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (Ersatz).

Serie A

Inter Mailand - Roma 3:1 (2:0)

Tore: 30. Dumfries 1:0. 40. Brozovic 2:0. 52. Martinez 3:0. 85. Mchitarjan 3:1.

Torino - Spezia 2:1 (1:0)

Tore: 4. Lukic (Foulpenalty) 1:0. 69. Lukic 2:0. 97. Manaj (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkungen: Torino bis 46. mit Rodriguez.

Venezia - Atalanta Bergamo 1:3 (0:1)

Tore: 44. Pasalic 0:1. 47. Zapata 0:2. 63. Muriel 0:3. 81. Crnigoj 1:3. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo bis 64. mit Freuler.

Ligue 1

Paris St-Germain – Lens 1:1

PSG steht vier Runden vor Schluss zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte als französischer Fussballmeister fest. Superstar Lionel Messi brachte die Pariser in der zweiten Halbzeit in Führung. Obwohl schon früh in der zweiten Halbzeit nach einem Ausschluss nur zu zehnt spielend, erzielten die Gäste kurz vor Schluss den Ausgleich.

1:0 PSG: Lionel Messi (68.). Video: streamja

Mit dem zehnten Titel holt PSG den Rekordmeister Saint-Etienne ein. Seit 2013 wurden die Pariser nur zweimal nicht Meister: 2017 mussten sie Monaco den Vortritt lassen, 2021 Lille.

Paris Saint-Germain - Lens 1:1 (0:0)

Tore: 68. Messi 1:0. 88. Jean 1:1. - Bemerkungen: 57. Gelb-rote Karte gegen Danso (Lens).

Lyon - Montpellier 5:2 (2:2)

Tore: 26. Dembélé 1:0. 43. Mendes 2:0. 45. Wahi 2:1. 45. Savanier 2:2. 63. Aouar 3:2. 68. Toko Ekambi 4:2. 91. Aouar 5:2. - Bemerkungen: Montpellier mit Omlin.

(ram/sda)