Der FCZ muss nach einer Gala noch einmal schlafen, dann ist er vielleicht Meister

Sollte Basel den Tabellenvorletzten schlagen, müssen sich die Zürcher noch etwas gedulden, ehe der erste Meistertitel seit 2009 Tatsache ist. Gegen Sion stellten sie die Weichen schon ganz früh in Richtung Heimsieg. Assan Ceesay schoss in der 2. Minute das 1:0, es waren die Saisontore 17 und 18 des Stürmers aus Gambia. Nach neun Minuten erhöhte Fabian Rohner das Skore mit einer traumhaften Direktabnahme.

Warum Finnland auf einmal in die Nato will

So dreist sind die Wahnsinnslöhne der On-Schuh-Millionäre im Vergleich mit Nike und Co.

«Vulkan» in der Vagina und Sex in der Öffentlichkeit: Party in Lausanne eskaliert komplett

So kam die Hockey-Nati zum höchsten Sieg gegen Deutschland seit 32 Jahren

Das Schweizer Nationalteam schliesst die WM-Vorbereitungswoche in Rosenheim mit einem Kantersieg gegen Deutschland ab. Zwei Tage nach dem 2:4 gegen den gleichen Gegner gewinnt die Schweiz 6:1.

Die Duelle zwischen der Schweiz und Deutschland sind in der Regel hart umkämpft, die Resultate fallen selten deutlich aus. Im vierten von neun Schweizer Testspielen auf dem Weg an die WM in Finnland (13. bis 29. Mai) und bei der gelungenen Revanche für die bisher einzige Niederlage in dieser WM-Vorbereitung war dies für einmal anders.