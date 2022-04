Die Bayern feiern mit Plastik-Meisterschalen – die echte gab es noch nicht. Bild: keystone

Sie müssen sich nicht entschuldigen, Herr Müller – Bayern zum 10. Mal in Folge Meister

Bayern München – Borussia Dortmund 3:1

Zum zehnten Mal hintereinander heisst der deutsche Fussballmeister FC Bayern München. Der Rekordmeister feierte den Titel mit einem Heimsieg gegen den grössten Rivalen der vergangenen Jahre.

Mit dem 32. Titel der Klubgeschichte hat der unangefochtene Branchenleader sein Minimalziel erreicht. In der Champions League stolperten die Bayern im Viertelfinal überraschend über Villarreal.

Als erster Fussballer wurde Thomas Müller zum elften Mal deutscher Meister. Bild: keystone

Im Spiel der letzten Chance gerieten die Dortmunder, in deren Tor Marwin Hitz den verletzten Gregor Kobel vertrat, in der ersten Halbzeit 0:2 in Rückstand, unter anderem wegen Robert Lewandowskis 33. Saisontor in der Meisterschaft. Später verkürzte Emre Can per Foulpenalty, aber für mehr reichte es dem Team von Marco Rose nicht, obwohl Marco Reus und in der Schlussphase – noch vor dem 3:1 des eingewechselten Jamal Musiala – Erling Haaland zu guten Torchancen kamen.

1:0 Bayern: Serge Gnabry (15.). Video: streamja

2:0 Bayern: Robert Lewandowski (34.). Video: streamja

1:2 BVB: Emre Can (52.). Video: streamja

3:1 Bayern: Jamal Musiala (83.). Video: streamable

Bayern München - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

Tore: 15. Gnabry 1:0. 34. Lewandowski 2:0. 52. Can (Foulpenalty) 2:1. 83. Musiala 3:1. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Hitz und Akanji, ohne Kobel (verletzt).

Freiburg – Borussia Mönchengladbach 3:3

Der SC Freiburg hat sich in dieser Woche für das Pokalfinale in Berlin qualifiziert, die Breisgauer haben aber auch weiterhin die Chance auf eine Champions-League-Qualifikation. Insofern schmerzt der Punktverlust in einer wilden Partie, in welcher die Gäste aus Mönchengladbach nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0 führten. Doch nach der Pause wendeten die Freiburger das Blatt, ehe Lars Stindl für die Borussia in der Nachspielzeit zum 3:3 traf.

0:1 Gladbach: Ramy Bensebaini (3.). Video: streamja

0:2 Gladbach: Breel Embolo (13.). Video: streamja

1:2 Freiburg: Vincenzo Grifo (49.). Video: streamja

2:2 Freiburg: Christian Günter (61.). Video: streamja

3:2 Freiburg: Philipp Lienhart (80.). Video: streamja

3:3 Gladbach: Lars Stindl (93.). Video: streamja

Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:3 (0:2)

Tore: 3. Bensebaini (Handspenalty) 0:1. 13. Embolo 0:2. 49. Grifo (Foulpenalty) 1:2. 61. Günter 2:2. 80. Lienhart 3:2. 93. Stindl 3:3. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo.

RB Leipzig – Union Berlin 1:2

Union glückte die Revanche für das in der Nachspielzeit verlorene Halbfinale im DFB-Pokal – wobei es mutmasslich lieber jene Partie gewonnen hätte. Der Zürcher Trainer Urs Fischer wechselte in Leipzig den Sieg ein: Sekunden nach seiner Einwechslung glich Sven Michel in der 86. Minute aus, wenig später bereitete Michel wunderbar den 2:1-Siegtreffer des mit ihm aufs Feld gekommenen Kevin Behrens vor.

1:0 Leipzig: Yussuf Poulsen (46.). Video: streamja

1:1 Union: Sven Michel (86.). Video: streamja

1:2 Union: Kevin Behrens (89.). Video: streamja

Leipzig - Union Berlin 1:2 (0:0)

Tore: 46. Poulsen 1:0. 86. Michel 1:1. 89. Behrens 1:2.

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 2:2

Der französische Verteidiger Evan N'Dicka schrieb weite Teile des Drehbuchs dieser Partie. Er eröffnete das Skore mit einem herrlichen Kopfballtreffer – ins falsche Tor. Danach gelang ihm der Ausgleich und schliesslich bereitete der Abwehrspieler den zweiten Eintracht-Treffer von Daichi Kamada vor.

0:1 Hoffenheim: Eigentor Evan N'Dicka (13.). Video: streamja

1:1 Eintracht: Evan N'Dicka (32.). Video: streamja

2:1 Eintracht: Daichi Kamada (66.). Video: streamja

2:2 Hoffenheim: Georginio Rutter (78.). Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2:2 (1:1)

Tore: 12. N'Dicka (Eigentor) 0:1. 32. N'Dicka 1:1. 66. Kamada 2:1. 78. Rutter 2:2. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ab 79. mit Sow.

1. FC Köln – Arminia Bielefeld 3:1

Die Kölner mischen weiter munter im Rennen um einen Europacup-Startplatz mit. Der Heimsieg der «Geissböcke» sorgte dafür, dass die Gäste aus Bielefeld Vorletzte bleiben und akut in Abstiegsgefahr schweben.

1:0 Köln: Mark Uth (3.). Video: streamja

Köln - Arminia Bielefeld 3:1 (2:1)

Tore: 3. Uth 1:0. 33. Hübers (Eigentor) 1:1. 43. Modeste 2:1. 86. Thielmann 3:1. - Bemerkungen: Arminia Bielefeld ohne Brunner (verletzt).

Greuther Fürth – Bayer Leverkusen 1:4

In der viertletzten Runde wurde amtlich, was sich schon lange anbahnte: Für Aufsteiger Greuther Fürth geht es Ende Saison wieder eine Liga tiefer. Das Schlusslicht hat nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Ligaerhalt.

0:1 Leverkusen: Patrik Schick (8.). Video: streamja

0:2 Leverkusen: Sardar Azmoun (18.). Video: streamja

Greuther Fürth - Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

Tore: 5. Willems 1:0. 10. Schick 1:1. 18. Azmoun 1:2. 58. Paulinho 1:3. 84. Palacios 1:4.

Die Tabelle

(ram/sda)