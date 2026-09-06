Janina Egli traf gegen Rapperswil doppelt. Bild: www.imago-images.de

FCZ-Frauen bleiben trotz 0:2-Rückstand makellos – Basel schlägt St.Gallen knapp

Mehr «Sport»

FC Rapperswil-Jona – FC Zürich 2:4

Auch das vierte Spiel der Saison können die Frauen vom FC Zürich für sich entscheiden. Allerdings startete das Zürichsee-Derby bei Rapperswil-Jona alles andere als gut für den FCZ. Leyla McFarland schoss Rappi mit einem Doppelpack in Führung.

Die Favoritinnen aus Zürich konnten aber noch vor der Pause reagieren. Janina Egli und Kim Dubs sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die erste Halbzeit mit 2:2 zu Ende ging. In der zweiten Halbzeit gingen die Zürcherinnen durch ein Traumtor von Egli erstmals in Führung. Nina Kajzba erzielte kurz vor Schluss noch den vierten Treffer für den FCZ und entschied somit die Partie. Für Rappi war es im vierten Saisonspiel die zweite Niederlage.

FC Aarau – FC Luzern 0:1

Der FC Luzern gewinnt zum zweiten Mal in Serie. Nachdem vor einer Woche St.Gallen besiegt wurde, siegen die Luzernerinnen auch beim FC Aarau. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Romy Baraniak per Elfmeter.

Aarau hatte in der 87. Minute eine grosse Chance, das 1:1 zu erzielen. Nach einer schönen Einzelleistung scheiterte Romy Baraniak aber an Torhüterin Jara Ackermann. Somit bleiben die Aargauerinnen ohne Punkte am Tabellenende.

FC Basel – FC St.Gallen 1:0

Bereits am Freitagabend traf Basel auf St.Gallen und feierte den dritten Saisonsieg. Alice Berti erzielte bereits nach elf Minuten den ersten und einzigen Treffer des Spiels. Für die Ostschweizerinnen ist es die zweite Niederlage hintereinander.

Die Tabelle

(riz)