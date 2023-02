Neuer äussert sich zum Rauswurf von Toni Tapalovic: «Herz rausgerissen»

Das birgt Sprengstoff: Manuel Neuer hat sich über den Rauswurf seines Freundes Toni Tapalovic beim FC Bayern geäussert. Dabei wählte er drastische Worte.

Manuel Neuer. Bild: keystone

Für Manuel Neuer läuft es gerade nicht rund. Nach seiner Verletzung bei einer Skitour fällt der deutsche Nationaltorwart vom FC Bayern München monatelang aus. Mitte Januar wurde dann sein langjähriger Freund Toni Tapalovic als Torwarttrainer des FCB entlassen – eine Entscheidung, die Neuer tief getroffen hat.

In einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung», das am Samstag erscheint, bezeichnete Neuer den Abgang Tapalovics als «das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe». Er habe das Gefühl gehabt, «mir wird mein Herz rausgerissen», erklärte Neuer. Für ihn sei das «ein Schlag, als ich bereits am Boden lag.»

Auf den Platz wird Neuer erst einmal nicht zurückkehren. Ein Unterschenkelbruch, den sich der 36-Jährige nach seiner Rückkehr von der WM bei einer Skitour am Tegernsee zugezogen hat, setzt ihn mehrere Monate ausser Gefecht. Als Ersatz holten die Bayern Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach.

(t-online)