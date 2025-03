Robert Lewandowski erzielte zwei Tore – Barça gewann gegen Girona deutlich. Bild: keystone

Barça siegt deutlich + Sierro mit Traumtor + Aston Villa im FA-Cup-Halbfinal

Bundesliga

Freiburg – Union Berlin 1:2

Der SC Freiburg erleidet im Rennen um die Europacup-Plätze in der Bundesliga einen Rückschlag. Die Breisgauer verlieren daheim gegen Union Berlin 1:2, nachdem sie zuletzt siebenmal in Folge ungeschlagen geblieben waren.

Das 300. Pflichtspiel von Freiburgs italienischem Offensivkünstler Vincenzo Grifo endete nicht mit den erhofften drei Punkten. Auf die Führung der Gastgeber durch Lucas Höler nach Vorlage von Grifo reagierte Union Berlin durch Tore von Rani Khedira (30.) und Andrej Ilic (48.). Union punktete nun im dritten Spiel in Folge und konnte sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen.

Freiburg - Union Berlin 1:2 (1:1).

34'300 Zuschauer.

Tore: 29. Höler 1:0. 30. Khedira 1:1. 48. Ilic 1:2.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (ab 86.), ohne Ogbus (verletzt).

FA Cup

Preston North End – Aston Villa 0:3

Aston Villa ist der dritte Halbfinalist im FA Cup und trifft dort auf Crystal Palace, das sich am Samstag gegen Fulham durchgesetzt hatte.

Der Klub aus Birmingham gewann im Viertelfinal bei Zweitligist Preston North End deutlich 3:0. Nach einer torlosen 1. Halbzeit brachte Manchester-United-Leihgabe Marcus Rashford Aston Villa in der 58. Minute in Führung, bevor er fünf Minuten später vom Elfmeterpunkt aus nachdoppelte. Wiederum nur acht Minuten später sorgte Jacob Ramsey dann für klare Verhältnisse.

Für die Villans ist es die erste Halbfinal-Qualifikation im Cup seit der Saison 2014/15, als Aston Villa gar den Final erreicht hat, aber Arsenal deutlich unterlag.

Preston North End - Aston Villa 0:3 (0:0)

Tore: 58. Rashford 0:1. 63. Rashford (Penalty) 0:2. 71. Ramsey 0:3.



Serie A

La Liga

Barcelona – Girona 4:1

Der FC Barcelona stellt den Vorsprung auf den Rivalen Real Madrid wieder auf drei Punkte. Die Katalanen setzten sich gegen Girona deutlich 4:1 durch. Den Sieg verdiente sich das Team von Trainer Hansi Flick, das nun 20 Spiele in Serie ungeschlagen ist, in der zweiten Halbzeit. Robert Lewandowski gelangen zwei Tore, Ferran Torres sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. Zuvor hatte Gironas Arnaut Danjuma das Eigentor von Ladislav Krejci ausgeglichen.

FC Barcelona - Girona 4:1 (1:0).

Tore: 43. Krejci (Eigentor) 1:0. 53. Danjuma 1:1. 61. Lewandowski 2:1. 77. Lewandowski 3:1. 86. Torres 4:1.

Ligue 1

Toulouse – Brest 2:4

Vincent Sierro trifft in der Ligue 1 mit einem Traumtor zum vierten Mal in dieser Saison. Der Spielmacher von Toulouse verkürzte in der 65. Minute im Heimspiel gegen Brest (2:4) zum 1:3. Der Schweizer Nationalspieler versenkte den Ball mit einem wuchtigen Halbvolley aus 20 Metern in die rechte obere Torecke.

Toulouse ist im Mittelfeld klassiert, ohne grosse Chancen auf einen Europacup-Platz und weit weg vom Abstiegskampf. Brest mit dem Schweizer Edimilson Fernandes hofft noch auf einen Vorstoss in die Europacup-Plätze.

Toulouse - Stade Brest 2:4 (0:2)

Tore: 22. Bourgault 0:1. 26. Pereira 0:2. 62. Doumbia 0:3. 65. Sierro 1:3. 78. King 2:3. 90. Camara 2:4.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro. Brest mit Fernandes ab 74. (nih/sda)