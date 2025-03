Basel holt wichtigen Sieg – Shaqiri mit Tor und Assist in Winterthur Matchwinner

Die zuletzt schon gegen St. Gallen (4:0) und YB (1:0) beobachtete Winterthurer Defensivstärke vor eigenem Anhang hielt gegen Basel bis in die 49. Minute, bis Xherdan Shaqiri der Ball im gegnerischen Strafraum ideal vor die Füsse sprang. Das erste Gegentor nach 240 daheim unbeschadet überstandenen Minuten war nicht mehr zu verhindern. Die endgültige Entscheidung im dritten und voraussichtlich letzten Saisonduell zwischen den beiden Teams folgte in der 70. Minute, als Shaqiri seinem zehnten Tor auch noch den 13. Assist folgen liess. Bénie Traoré traf aus spitzem Winkel und zwischen die Beine von Goalie Stefanos Kapino zum 2:0.

Bis in die zweite Halbzeit prallten die Basler Angriffe in der ausverkauften Schützenwiese an der Winterthurer Abwehrmauer ab. FCW-Coach Uli Forte hatte sich für die rustikale Taktik entschieden, nachdem die ersten beiden Duelle der Zürcher gegen die Basler mit zwei Niederlagen und elf Gegentoren geendet hatten.

Davos kommt im ersten Spiel gegen den ZSC unter die Räder ++ Fribourg breakt Lausanne

Die ZSC Lions fügen dem HC Davos die erste Niederlage in diesen Playoffs zu. Die Zürcher gewinnen das erste Halbfinalspiel gegen den Rekordmeister zuhause gleich mit 6:1. Fribourg gelingt im ersten Spiel gegen Lausanne gleich das Break.

Es bleibt dabei: Der Zürcher SC ist in den Playoffs eine Heimmacht. Seit dem Umzug in die neue Arena in Zürich-Altstetten haben sich die Lions in der entscheidenden Phase der Meisterschaft einzig dem EHC Biel (zweimal beim 0:4 im Halbfinal 2023) geschlagen geben müssen. Die Bilanz: 17 Siege, 2 Niederlagen.