Victor Boniface schoss Leverkusen in der Nachspielzeit zum Sieg. Bild: www.imago-images.de

ManCity punktet spät gegen Arsenal + Leverkusen siegt dramatisch + Klatsche für BVB

Last-Minute-Wahnsinn in Manchester und Leverkusen: Der englische Meister gleicht spät gegen Arsenal aus, Granit Xhaka und Co. siegen einmal mehr dramatisch. Derweil kassiert der BVB in Stuttgart eine Klatsche.

Bundesliga

Leverkusen – Wolfsburg 4:3

Leverkusen drohte zum zweiten Mal in Serie vor heimischem Publikum nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Anders als beim ersten Heimspiel der Saison, als man Leipzig 2:3 unterlag, zeigte das Team des Schweizer Nati-Captains Granit Xhaka jedoch wieder sein Meister-Gesicht.

Das Team von Xabi Alonso liess sich auch von einem zweimaligen Rückstand (0:1 und 2:3) nicht aus dem Konzept bringen. Die Werkself realisierte kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich und powerte weiter. Nach einem Platzverweis gegen Yannick Gerhardt spielte das Heimteam ab der 88. Minute in Überzahl. In der Nachspielzeit sah Xhaka seinen Distanzschuss an den Pfosten klatschen. Schliesslich war es Victor Boniface, der wenig später den Siegtreffer für Leverkusen erzielte.

Der Meister hat eine Woche vor dem Gipfeltreffen mit den Bayern drei Punkte Rückstand auf den noch verlustpunktlosen Leader.

Bayer 04 - VfL Wolfsburg 4:3 (2:3).

29'250 Zuschauer.

Tore: 5. Mukiele (Eigentor) 0:1. 14. Wirtz 1:1. 32. Tah 2:1. 37. Bornauw 2:2. 45. Svanberg 2:3. 48. Hincapié 3:3. 93. Boniface 4:3.

Bemerkungen: 88. Rote Karte gegen Gerhardt (VfL Wolfsburg, Tätlichkeit). Bayer 04 mit Xhaka. VfL Wolfsburg mit Zesiger.

Stuttgart – Dortmund 5:1

Der VfB Stuttgart wird für Borussia Dortmund immer mehr zum Angstgegner. Zum vierten Mal in Serie bezwingen die Schwaben den BVB, nachdem Stuttgart sich bereits in der Vorsaison sowohl in beiden Bundesliga-Duellen als auch im Pokal-Achtelfinal durchgesetzt hatte. Schon nach 21 Minuten führten die Gastgeber dank der Stürmer Deniz Undav und Ermedin Demirovic 2:0 gegen das Team von Goalie Gregor Kobel.

Nach der Pause erhöhte Enzo Millot, bevor Dortmunds Serhou Guirassy gegen seinen Ex-Klub traf. Die Hoffnung der Gäste wurde von El-Bilal Touré jedoch im Keim erstickt. In der Nachspielzeit traf Undav dann zum 5:1-Endstand für Stuttgart, bei dem Fabian Rieder in der Schlussphase noch eingewechselt wurde. Damit wurde die Rückkehr nach Stuttgart vor allem für Verteidiger Waldemar Anton, der über die gesamte Spielzeit ausgepfiffen wurde, unangenehm.

Die Stuttgarter liessen dem BVB keine Chance. Bild: www.imago-images.de

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 5:1 (2:0).

Tore: 4. Undav 1:0. 21. Demirovic 2:0. 62. Millot 3:0. 75. Guirassy 3:1. 80. Touré 4:1. 90. Undav 5:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Rieder (ab 70.), ohne Stergiou (verletzt). Borussia Dortmund mit Kobel.

Premier League

Manchester City – Arsenal 2:2

Lange sieht es in Manchester nach einem Sieg von Arsenal aus. Nach dem frühen Führungstreffer für die Skyblues durch Erling Haaland drehen die Verteidiger Riccardo Calafiori und Gabriel Magalhaes die Partie noch vor der Pause. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sah Arsenals Leandro Trossard dann aber Gelb-Rot.

Nach der Pause rannte Manchester City lange an, dominierte das Spielgeschehen und kam auch zu guten Chancen. Doch an Gunners-Goalie David Raya war schlicht kein Vorbeikommen – bis zur 98. Minute. Da zappelte der Ball nach einer Ecke und einem Schuss von John Stones doch plötzlich im Netz. So verhinderte der amtierende Meister die Niederlage in extremis und bleibt Tabellenführer vor Liverpool, Aston Villa und dem nach wie vor ungeschlagenen Arsenal.

Manchester City - Arsenal 2:2 (1:2).

Tore: 9. Haaland 1:0. 22. Calafiori 1:1. 45. Gabriel 1:2. 98. Stones 2:2.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 45. Gelb-Rote Karte Trossard (Arsenal).

Brighton – Nottingham 2:2

Brighton kommt erneut nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach dem 0:0 gegen Aufsteiger Ipswich verspielen die Südengländer gegen Nottingham Forest eine 2:1-Führung. Trainer Fabian Hürzeler, der neben der deutschen und US-amerikanischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, sah in der 83. Minute nach einer Auseinandersetzung mit seinem Gegenüber Nuno Espirito Santo wie der Portugiese die Rote Karte.

Brighton-Coach Fabian Hürzeler. Bild: www.imago-images.de

Brighton und Nottingham sind zwei von drei nach fünf Runden der Premier League noch ungeschlagene Teams.

Brighton Hove & Albion - Nottingham Forest 2:2 (2:1)

Tore: 13. Wood (Penalty) 0:1. 42. Hinshelwood 1:1. 45. Welbeck 2:1. 70. Sosa 2:2.



Serie A

Monza – Bologna 1:2

Nach der Champions-League-Premiere vom Mittwoch standen alle drei Schweizer bei Bologna in der Startformation. Auch dank der Vorlage von Remo Freuler zum 2:1-Endstand durch Santiago Castro feierte das Team aus der Emilia Romagna den ersten Sieg der Saison. Michel Aebischer und Dan Ndoye spielten wie Freuler über die volle Distanz.

Monza - Bologna 1:2 (1:1).

Tore: 24. Urbanski 0:1. 44. Djuric 1:1. 80. Castro 1:2.

Bemerkungen: Bologna mit Aebischer, Freuler und Ndoye.

La Liga

Ligue 1

Monaco – Le Havre 3:1

Wie schon am Donnerstag gegen den FC Barcelona setzt sich die AS Monaco erneut 3:1 durch. Gegen Le Havre stand von den drei Schweizern aber nur Goalie Philipp Köhn in der Startformation. Captain Denis Zakaria kam erst zur zweiten Halbzeit aufs Feld, Breel Embolo wurde hingegen geschont. Das Team von Trainer Adi Hütter schliesst mit dem Sieg zu Leader PSG auf.

Denis Zakaria herzt den Torschützen zum 3:1 Folarin Balogun. Bild: www.imago-images.de

Monaco - Le Havre 3:1 (1:1).

Tore: 9. Teze 1:0. 30. Kusjajew 1:1. 66. Ben Seghir 2:1. 71. Balogun 3:1.

Bemerkungen: Monaco ohne Embolo (Ersatz), mit Köhn und Zakaria (ab 46.).

Brest - Toulouse 2:0 (1:0).

Tore: 21. Baldé 1:0. 91. Faivre 2:0.

Bemerkungen: Brest ohne Fernandes (nicht im Aufgebot), Toulouse mit Sierro. 35. Aboukhlal (Toulouse) verschiesst Penalty.



Montpellier - Auxerre 3:2 (0:1).

Tore: 18. Traoré 0:1. 65. Adams 1:1. 71. Sagnan 2:1. 72. Onaiwu 2:2. 75. Adams 3:2.

Bemerkungen: Montpellier ohne Barès (Ersatz), mit Omeragic (bis 72.). (nih/sda)