Am Ende darf auch noch Mbappé + Liverpool neu Leader + PSG patzt + Juve und Napoli torlos

Dank eines deutlichen Siegs schiebt sich Liverpool in der Premier League an die Spitze – auch weil Newcastle und Fabian Schär erstmals in dieser Saison verlieren. Derweil gab es in Italien keinen Sieger zwischen Juventus und Napoli.

Premier League

Liverpool – Bournemouth 3:0

Die überraschende Niederlage gegen Nottingham Forest konnte Liverpool korrigieren. Erst gewann das Team von Arne Slot, der an der Seitenlinie auf Jürgen Klopp gefolgt war, in der Champions League zum Auftakt bei der AC Milan, nun setzten sich die Reds in der Premier League überzeugend gegen Bournemouth durch.

Dabei waren es die Gäste, die als Erstes jubelten. Der vermeintliche Führungstreffer durch Antoine Semenyo in der 5. Minute wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber korrekterweise aberkannt. Gut 20 Minuten später brachte Luis Diaz Liverpool mit einem Doppelschlag dann auf die Siegerstrasse. Wenig später sorgte Darwin Nuñez bereits für den Endstand.

Liverpool - Bournemouth 3:0 (3:0).

Tore: 26. Diaz 1:0. 28. Diaz 2:0. 37. Nunez 3:0.

Crystal Palace – Manchester United 0:0

Die letzten beiden Partien schloss Manchester United mit einem Torverhältnis von 10:0 ab. In Southampton siegte das Team von Erik ten Hag 3:0 und im League Cup wurde Drittligist Barnsley 7:0 abgefertigt. Auch am Samstagabend blieben die Red Devils ohne Gegentor – dieses Mal konnten die Gäste die guten Chancen aber nicht nutzen. Damit blieb Crystal Palace wettbewerbsübergreifend zum fünften Mal in Serie ungeschlagen, gleichzeitig aber auch weiterhin ohne Ligasieg.

Crystal Palace - Manchester United 0:0.

West Ham – Chelsea 0:3

Chelsea kommt unter dem neuen Trainer Enzo Maresca immer besser in Fahrt. Nach der 0:2-Niederlage gegen Manchester City zum Auftakt sind die Blues in vier Premier-League-Spielen ungeschlagen und konnten drei davon gewinnen. Gegen den Londoner Rivalen West Ham setzte sich Chelsea vor allem dank Nicolas Jackson, der zwei Tore selbst erzielte und das dritte durch Cole Palmer vorbereitete, deutlich und verdient durch.

Während Chelsea vorerst auf dem vierten Platz steht, werden die Probleme der Hammers, die aus den ersten fünf Partien nur vier Punkte einfahren konnten, immer grösser. Noch erzielte der Trainerwechsel von David Moyes zu Julen Lopetegui nicht den erwünschten Effekt.

West Ham United - Chelsea 0:3 (0:2).

Tore: 4. Jackson 0:1. 18. Jackson 0:2. 47. Palmer 0:3.

Fulham – Newcastle 3:1

Newcastle United verliert in der 5. Runde der Premier League zum ersten Mal. Die Mannschaft von Fabian Schär unterliegt Fulham 1:3 und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze.

Schär war bei der Niederlage die tragische Figur. Vor dem 0:1 verlor er den Zweikampf mit Torschütze Raul Jimenez. Beim Stand von 1:2 hatte der Schweizer Innenverteidiger den Ausgleich auf dem Fuss. Schär nahm das Geschenk von Fulhams Bernd Leno aber nicht an und schoss den Ball nach einem eklatanten Abspielfehler des Goalies völlig unbedrängt und aus kürzester Distanz am Tor vorbei. Die Londoner sorgten in der Nachspielzeit schliesslich für die Entscheidung.

Fulham - Newcastle United 3:1 (2:0).

Tore: 5. Jimenez 1:0. 22. Smith Rowe 2:0. 46. Barnes 2:1. 92. Nelsson 3:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Aston Villa – Wolverhampton 3:1

Nach der geglückten Champions-League-Premiere mit einem 3:0-Erfolg in Bern tat sich Aston Villa zurück im Liga-Alltag zunächst schwer. In der ersten Halbzeit traf lediglich das bisher sieglose Wolverhampton. Nach der Pause drehte das Team aus Birmingham dann aber doch noch auf. In der 73. Minute glich Stürmer Ollie Watkins aus, eine Viertelstunde später traf Ezri Konsa dann zum 2:1 für Aston Villa. In der 13-minütigen Nachspielzeit traf dann auch noch Jhon Duran.

Aston Villa - Wolverhampton Wanderers 3:1 (0:1).

Tore: 25. Cunha 0:1. 73. Watkins 1:1. 88. Konsa 2:1. 94. Duran 3:1.



Bundesliga

Serie A

Juventus – Napoli 0:0

Spiele von Juventus Turin in der Serie A sind derzeit keine Leckerbissen. Zum dritten Mal in Folge kommt das Team von Thiago Motta in der Liga nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Gegner war diesmal das formstarke Napoli, das die letzten drei Spiele alle gewinnen konnte. Doch weder der Rekordmeister, der unter der Woche in der Champions League noch souverän 3:1 gegen PSV Eindhoven gewann, noch das Team von Antonio Conte kamen zu ernsthaften Torchancen. Das 0:0 entsprach daher dem Spielverlauf.

Juventus Turin - Napoli 0:0.

Lecce - Parma 2:2 (1:0).

Tore: 32. Dorgu 1:0. 59. Krstovic 2:0. 93. Almqvist 2:1. 95. Hainaut 2:2.

Bemerkungen: Parma mit Sohm (bis 37.). 47. Rote Karte Guilbert (Lecce). 58. Rote Karte Cancellieri (Parma).

La Liga

Real Madrid – Espanyol Barcelona 4:1

Lange taten sich die Königlichen schwer. In der 54. Minute ging Aufsteiger Espanyol Barcelona durch ein Eigentor von Goalie Thibaut Courtois gar in Führung. Doch die Freude beim Aussenseiter war von kurzer Dauer. Erst glich Dani Carvajal aus, 20 Minuten später führte Real Madrid nach einem Doppelschlag der Brasilianer Rodrygo und Vinicius, der den Treffer seines Landsmanns traumhaft vorbereitet hatte, dann bereits 3:1.

Die Madrilenen waren krass überlegen und bekamen in der Schlussphase nach einem Foul an Jungstar Endrick auch noch einen Penalty zugesprochen. Diesen durfte Kylian Mbappé, der das dritte Tor der Gastgeber vorbereitet hatte, übernehmen und so trug sich der 25-jährige Franzose auch noch in die Torschützenliste ein.

Real Madrid - Espanyol Barcelona 4:1 (0:0).

Tore: 54. Courtois (Eigentor) 0:1. 58. Carvajal 1:1. 75. Rodrygo 2:1. 78. Vinicius Junior 3:1. 90. Mbappé (Penalty) 4:1.

Valladolid - Real Sociedad 0:0.

Bemerkungen: Valladolid mit Cömert (ab 78.).

Ligue 1

Reims – PSG 1:1

Im fünften Spiel der Saison in der Ligue 1 lässt der amtierende Meister erstmals Punkte liegen. Gegen das gut in die Saison gestartete Stade Reims kam Paris Saint-Germain wenige Tage nach dem glücklichen Sieg in der Champions League gegen Girona nicht über ein Unentschieden hinaus. Ousmane Dembélé glich den Führungstreffer von Reims durch Keito Nakamura nach der Pause aus und sicherte PSG so immerhin noch einen Punkt.

Reims - Paris Saint-Germain 1:1 (1:0).

Tore: 9. Nakamura 1:0. 68. Dembélé 1:1. (nih/sda)