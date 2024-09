Gut investierte 50 Millionen Euro: Bayern-Neuzugang Michael Olise brilliert in Bremen. Bild: keystone

Olise zaubert bei Bayerns nächstem Kantersieg – Zeidlers Bochum von Kiel spät geschockt

Der FC Bayern München ist weiterhin in Torlaune und bleibt Tabellenführer der Bundesliga – am anderen Ende der Tabelle verpasst Ex-FCSG-Coach Peter Zeidler mit Bochum nach einem späten Gegentor den Befreiungsschlag.

Bremen – Bayern 0:5

Michael Olise und Harry Kane zaubern und schiessen Bayern München zum nächsten Kantersieg. Vor allem der französische Flügelspieler, der im Sommer für gut 50 Millionen Euro von Crystal Palace gekommen war, überzeugte beim 5:0-Sieg gegen chancenlose Bremer mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Besonders beim 2:0 durch Jamal Musiala zeichnete sich der 22-Jährige durch eine herausragende Vorarbeit aus. Der neun Jahre ältere Kane war an drei Toren direkt beteiligt, zwei davon bereitete er vor, das 3:0 erzielte er nach Vorlage von Olise selbst.

Damit zeigte sich die Offensive des deutschen Rekordmeisters weiterhin in Ballerlaune. Nach dem 6:1-Erfolg in Kiel am letzten Samstagabend sowie dem rekordträchtigen 9:2-Sieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb erzielten die Münchner nun insgesamt 20 Tore innert einer Woche. Die Münchner stehen schon jetzt als Tabellenführer nach diesem Spieltag fest.

Werder Bremen - Bayern München 0:5 (0:2).

42'100 Zuschauer.

Tore: 23. Olise 0:1. 32. Musiala 0:2. 57. Kane 0:3. 60. Olise 0:4. 65. Gnabry 0:5.

Union Berlin – Hoffenheim 2:1

Auch Union Berlin blickt auf einen guten Saisonstart zurück. Die «Eisernen» sind nach vier Runden noch ungeschlagen und landeten gegen Hoffenheim den zweiten Sieg. Den Grundstein zum 2:1 legten sie an der Alten Försterei gleich zu Beginn der Partie. Bereits nach sechs Minuten führte das Heimteam auch aufgrund schwacher Defensivarbeit der Gäste 2:0. In der zweiten Halbzeit wurde Union zwar deutlich schwächer, doch konnte das Team von Bo Svensson den Sieg über die Zeit bringen.

Union bleibt auch nach vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Bild: www.imago-images.de

Union Berlin - Hoffenheim 2:1 (2:0).

Tore: 4. Rothe 1:0. 6. Jeong 2:0. 67. Bülter 2:1.

Heidenheim – Freiburg 0:3

Nach zwei Runden stand der 1. FC Heidenheim mit sechs Punkten noch an der Tabellenspitze. Dann folgte nach der Länderspielpause erst die 2:4-Niederlage in Dortmund und nun eine 0:3-Klatsche im heimischen Stadion gegen den SC Freiburg. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit drehte das Team von Julian Schuster, der bei den Breisgauern Kult-Trainer Christian Streich beerbte, auf und sorgte durch Ritsu Doan und zweimal Vicenzo Grifo innert elf Minuten für klare Verhältnisse. Der 18-jährige Schweizer Johan Manzambi kam kurz vor Spielende zu seinem Bundesligadebüt für Freiburg.

1. FC Heidenheim - Freiburg 0:3 (0:0).

15'000 Zuschauer.

Tore: 54. Doan 0:1. 59. Grifo 0:2. 65. Grifo 0:3.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (ab 81.), ohne Ogbus (Ersatz).

Bochum – Kiel 2:2

Der VfL Bochum verpasst den Befreiungsschlag gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nach einem späten Gegentreffer. In der 89. Minute glich Shuto Machino für Aufsteiger Holstein Kiel aus, nachdem die Bochumer in der ersten Halbzeit noch einen Rückstand gewendet hatten.

Aufgrund des späten Schocks wartet der frühere FCSG-Trainer Peter Zeidler weiterhin auf einen Sieg mit seinem neuen Klub. Immerhin konnten sowohl Bochum als auch Kiel ihren ersten Punkt in der laufenden Bundesliga-Saison sammeln.

Hat in Bochum bisher wenig zu jubeln: Trainer Peter Zeidler. Bild: www.imago-images.de

VfL Bochum - Holstein Kiel 2:2 (2:1).

Tore: 15. Pichler 0:1. 22. Bero 1:1. 35. Daschner 2:1. 89. Machino 2:2.

Bemerkungen: VfL Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot). (nih/sda)