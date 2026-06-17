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WM 2026: Elye Wahi wurde wohl vor der WM festgenommen

epa13037354 Elye Wahi of Ivory Coast in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Ivory Coast against Ecuador, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 June 2026. EPA/SHAWN THEW
Elye Wahi wurde vor der Weltmeisterschaft vorübergehend festgenommen.Bild: keystone

Absichtlich Gelb geholt: Elfenbeinküste-Star Elye Wahi wurde wohl vor der WM festgenommen

Elye Wahi wurde gemäss verschiedenen Medienberichten festgenommen. Es gibt beim Ivorer, der im WM-Kader der Elfenbeinküste steht, den Verdacht der Spielmanipulation.
17.06.2026, 19:2017.06.2026, 19:36

Rund zwei Wochen vor dem Beginn der Fussball-Weltmeisterschaft sollen bei Elye Wahi die Handschellen geklickt haben. Wie The Athletic berichtet, wurde der Ivorer wegen des Verdachts auf Spielmanipulation vorübergehend festgenommen.

In einem Ermittlungsverfahren wird aktuell geklärt, ob sich der 23-Jährige am 17. Mai bei der Partie zwischen seinem OGC Nizza und dem FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte abholte.

Ivory Coast&#039;s Elye Wahi, center, shoots against Ecuador goalkeeper Hernan Galindez during the World Cup Group E soccer match between Ivory Coast and Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14, 2026 ...
Wahi stand am Sonntag in der Startformation.Bild: keystone

Die vorübergehende Festnahme eines 23 Jahre alten Fussballers, der in der Ligue 1 unter Vertrag steht, wurde von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigt. Der Grund für das Einleiten des Ermittlungsverfahrens ist der Verdacht «auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäscherei». Zwar wurde Wahi wieder freigelassen, doch die Ermittlungen laufen noch. Zudem soll gegen einen zweiten Spieler, der in einem WM-Aufgebot steht, wegen des Verdachts der Spielmanipulation ermittelt werden.

Wahi stand am Sonntag zum ersten Mal bei einem WM-Spiel auf dem Platz. Er wurde gegen Ecuador nach 56 Minuten ausgewechselt. Die Elfenbeinküste konnte das Spiel nach einem Treffer in der Nachspielzeit gewinnen. Am kommenden Samstag treffen die Ivorer auf Gruppenfavorit Deutschland, bevor in der nächsten Woche das letzte Vorrundenspiel gegen Curacao stattfindet. (riz)

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