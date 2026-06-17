Die Kongolesen jubeln nach dem Ausgleichstreffer. Bild: keystone

Nächste Überraschung bei der WM: DR Kongo luchst Portugal ein Unentschieden ab

Portugal verpasst den eigentlichen Pflichtsieg zum WM-Auftakt. Gegen die Demokratische Republik Kongo gelingt den Iberern lediglich ein 1:1.

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Mit Portugal taumelt an dieser WM ein nächstes favorisiertes Team. Wie Spanien gegen Kap Verde kommen sie zum Start in die Gruppenphase nicht über ein Remis hinaus. Gegen die Demokratische Republik Kongo resultiert ein 1:1.

Kongo mit erstem WM-Tor

Es lief schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Yoane Wissa für den Kongo zum 1:1 traf. Überraschend sorgte er damit für den Ausgleich und das erste WM-Tor in der Geschichte des Landes. Bis anhin waren die «Leoparden» erst einmal überhaupt an einer Weltmeisterschaft gewesen - vor 52 Jahren, noch unter dem Namen Zaire.

Wissa gleicht die Partie aus. Video: SRF

Vor dem Ausgleich war Portugal während 45 Minuten überlegen gewesen. Nicht einmal sechs Minuten waren in Houston gespielt, als die Iberer ein erstes Mal jubelten. João Neves versenkte den Ball nach einer Vorlage von Pedro Neto im rechten Eck.

Ronaldo mit Rekord aber ohne Tor

Doch es sollte das einzige Tor des favorisierten Teams bleiben. Die zweite Halbzeit endete torlos - die DR Kongo zeigte dabei eine gute Leistung, sorgte über weite Strecken für ausgeglichene Verhältnisse, während Portugal ideenlos blieb.

Neves mit dem 1:0 für Portugal. Video: SRF

Auch Ronaldo, der mit seinem Startelf-Einsatz laut Datenanbieter Opta mit 41 Jahren und 132 Tagen zum ältesten Feldspieler wurde, der bei einer FIFA-Endrunde je von Beginn an spielte, konnte seiner Mannschaft nicht helfen. Einmal hatte er den neuerlichen Führungstreffer zwar auf dem Fuss, traf das Tor aber knapp nicht.

Für Portugal geht es am kommenden Dienstagabend gegen Usbekistan weiter, während der Kongo in der Nacht auf Mittwoch auf Kolumbien trifft.

Portugal - DR Kongo 1:1 (1:1)

Houston. - 68'777 Zuschauer. - SR Al Jassim.

Tore: 6. João Neves (Pedro Neto) 1:0. 45. Wissa (Masuaku) 1:1.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes (72. Nélson Semedo); João Neves, Vitinha (83. Gonçalo Ramos); Bernardo Silva (46. Francisco Conceição), Bruno Fernandes, Pedro Neto (71. Rafael Leão); Cristiano Ronaldo.

DR Kongo: Mpasi; Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi; Wan-Bissaka (85. Kalulu), Masuaku (74. Kayembe); Mukau (57. Sadiki), Moutoussamy, Edo Kayembe (74. Pickel); Wissa, Bakambu (85. Banza).

Verwarnungen: 13. Bernardo Silva. 32. Mbemba. 88. Nélson Semedo. 92. Tomás Araújo. (riz/sda)