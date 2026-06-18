Harry Kane brachte sein Team gleich zweimal in Führung – am Ende sorgten aber Jude Bellingham und Marcus Rashford für den Sieg. Bild: keystone

Kroatien hält nur bis zur Pause mit – WM-Mitfavorit England startet souverän

Im vielleicht spannendsten Duell der WM-Gruppenphase traf England auf Kroatien. Die «Three Lions» setzten sich in einem umkämpften Spiel schliesslich 4:2 durch. In derselben Gruppe treffen Ghana und Panama aufeinander (ab 1 Uhr Schweizer Zeit im Liveticker).

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England – Kroatien 4:2

Zweimal ging England im Duell mit Kroatien in der ersten Halbzeit in Führung, zweimal glich das Team um Luka Modric aus. Doch als Jude Bellingham unmittelbar nach der Pause zum 3:2 traf, gelang den Kroaten keine Reaktion mehr. Mit dem Goal zum 4:2 sorgte Marcus Rashford dann fünf Minuten vor Schluss für den Endstand.

Bellingham brachte England dann endgültig auf die Siegerstrasse. Video: SRF

Zu Beginn der Partie hatte das noch anders ausgesehen. Die Kroaten starteten mit hohem Pressing, die Engländer wirkten überfordert – bis ihnen nach zehn Minuten ein Penalty zugesprochen wurde. Eigentlich hätte Goalie Dominik Livakovic Harry Kanes Schuss gar pariert. Doch weil er sich zu früh von der Linie bewegte, wurde der Elfmeter wiederholt, Kane rehabilitierte sich sofort, und traf zur erstmaligen Führung.

Kane egalisiert Linekers Rekord

Nach dem unerwarteten Ausgleich von Martin Baturina in der 36. Minute – der 23-Jährige traf von der Strafraumgrenze aus – schoss Kane England ebenso aus dem Nichts nach einem Eckball wieder in Führung.

Harry Kane trifft mit einem schönen Kopfball. Video: SRF

Damit egalisierte der Spieler des FC Bayern den Rekord von Gary Lineker, der mit 10 Toren die bisher meisten für England an einer WM erzielte. Doch – zehntes Tor von Kane hin oder her – auch diese Führung der Engländer hielt nur wenige Minuten: Petar Musa sorgte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den neuerlichen Ausgleich.

Englische Überlegenheit in der zweiten Halbzeit

Ein anderes Bild, kein ebenso wildes Hin und Her, bot sich den 70'389 Zuschauenden dann über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Die Engländer reihten vor allem zu Beginn Chance an Chance, Livakovic klärte mal um mal – eben bis auf die Treffer von Bellingham und Rashford.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Und so startete die Mannschaft von Thomas Tuchel optimal in die Gruppenphase der WM. Gleiches gelang den Engländern auch schon im ersten Gruppenspiel der EM 2021 - in einer deutlich weniger torreichen Partie unterlagen die Kroaten damals 0:1.

Ob das ein gutes Omen für England ist, wird sich zeigen. An der EM vor fünf Jahren schafften es die «Three Lions» im Anschluss bis in den Final, wo sie sich den an dieser WM abwesenden Italienern geschlagen geben mussten.

Für England geht es am kommenden Dienstag um 22.00 Uhr Schweizer Zeit gegen Ghana weiter, während Kroatien drei Stunden später auf Panama trifft.

England - Kroatien 4:2 (2:2)

Arlington. 70'389 Zuschauer. SR Turpin.

Tore: 12. Kane (Penalty) 1:0. 36. Baturina (Sučić) 1:1. 42. Kane (Rice) 2:1. 45. Musa (Perišić) 2:2. 47. Bellingham (Anderson) 3:2. 85. Rashford (Saka) 4:2.

England: Pickford; James, Konsa, Stones (87. Guéhi), O'Reilly; Anderson, Rice (72. Rogers); Madueke (72. Saka), Bellingham (80. Spence), Gordon (72. Rashford); Kane.

Kroatien: Livaković; Šutalo, Vušković (66. Marco Pašalić), Gvardiol; Stanišić, Modrić (58. Kovačić), Mario Pasalic (79. Kramarić), Perišić; Petar Sucic, Baturina (78. Vlašić); Musa (66. Matanović). (nih/sda)

Ghana – Panama (live)

In der Nacht auf Donnerstag stehen zudem die Begegnungen Ghana – Panama und Usbekistan – Kolumbien auf dem Programm. Beide Spiele gibt es hier im Liveticker und im Stream vom SRF. (riz/sda)