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WM 2026: ZDF zeigt bei Portugal gegen DR Kongo die falsche Flagge

epaselect epa13044827 Yoane Wissa (up) of DR Congo scores the 1-1 equalizer during the FIFA World Cup 2026 group stage match Portugal against Democratic Republic of Congo, in Houston, USA, 17 June 202 ...
Am Mittwoch überraschte die DR Kongo gegen Portugal.Bild: keystone

Unangenehmer Fehler bei Portugal gegen DR Kongo: ZDF zeigt minutenlang falsche Flagge

Beim Gruppenspiel zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo unterläuft dem ZDF eine Grafikpanne. Der Fehler wird zu einem ungünstigen Zeitpunkt behoben.
17.06.2026, 22:3917.06.2026, 22:47

Der Auftakt zur Weltmeisterschaft zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo begann mit einem ungewöhnlichen Fehler in der ZDF-Übertragung. In der Spielstandsanzeige war neben Portugal nicht das Symbol der DR Kongo zu sehen, sondern die Nationalflagge Marokkos – eine rote Fahne mit grünem Stern. Die korrekte Flagge, hellblau mit gelbem Stern und rotem Streifen, fehlte in den ersten Minuten.

Bis zur vierten Minute blieb die falsche Flagge zu sehen, bevor die Grafik komplett ausgeblendet wurde. Während dieser Phase erzielte Joao Neves das erste Tor der Partie und brachte Portugal in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt war die Anzeige weiterhin nicht sichtbar.

Erst ab der elften Minute erschien die Spielstandsanzeige wieder – diesmal mit der richtigen Flagge der Demokratischen Republik Kongo. Die Partie endete schlussendlich mit einem 1:1-Unentschieden. Mit diesem Resultat kann das Team aus dem Kongo definitiv besser leben. (riz/tonline)

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