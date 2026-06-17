Australische Fans zeigen, wie man die Trinkpause auch nutzen kann. Bild: keystone

Hydration Break: Die besten Memes zur nervigsten Trinkpause der WM

Es gibt Dinge, auf die wartet niemand gerne. Die Steuererklärung. Der Zahnarzt. Und seit dieser WM: die 22. und 67. Spielminute.

Claudia Carvalho Folge mir

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Da läuft das Spiel gerade, der Ball rollt, vielleicht passiert sogar mal was – und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Damit 22 erwachsene Männer an den Spielfeldrand dürfen, um ein Schlückchen Wasser zu nehmen: Trinkpause! Und für die TV-Sender: Zeit für Werbung.

Damit dir die nächste Zwangspause nicht zu lang wird, hier die besten Hydration-Break-Memes:

Seid doch mal ehrlich...

Man kann es Hydration nennen. Man kann es Spielerschutz nennen. Am Ende ist es vor allem eines: wertvolle Werbezeit.

Bild: X

Family Bonding

Nichts schweisst eine Familie so zusammen wie drei Minuten Trinkpause, die man gemeinsam absitzen und aushalten muss.

Lass doch selbst eine Hydration Break einlegen

Trinkpause heisst Trinkpause. Die Auslegung bleibt jedem selbst überlassen.

Spielfluss? Kenne ich nicht.

Wenn du nach 20 Minuten Spielzeit endlich in Schwung kommst und dein Team den Rhythmus findet – und schon ruft der Schiedsrichter eine Trinkpause aus.

Trinkpausen der Zukunft

Trinkpause war erst der Anfang. Den Rest erledigen Kaffee in der 10., Snack in der 38. und Zigarette in der 80. Minute – eine Möglichkeit für die Weltmeisterschaft 2042.

Erwischt!

Hinter der schön klingenden Trinkpause steckt am Ende vor allem eines – Werbung, Werbung, Werbung.

Die armen Norweger

23 Grad fühlen sich für Norweger vermutlich an wie die Sahara. Gut, dass die Trinkpause lang genug ist, um sich davon zu erholen – nebenbei hätten sie mit ihren Rettungswesten noch eine Bootsfahrt einlegen können.

Nur ein kleiner Pflichtschluck

Trinken auf Kommando, ob man will oder nicht. Los, los, looos!

Trinkpause à la Walter Frosch

1994 hätte sich kein Mensch über eine Trinkpause aufgeregt – die Hydration Break hätte damals einfach anders ausgesehen.

Maradonas etwas andere Trinkpause

Seltene Aufnahmen von Diego Maradonas Trinkpause während der Weltmeisterschaft 1994.

Maradona fiel damals nach dem Spiel gegen Nigeria aufgrund des Konsums von Ephedrin bei einer Dopingkontrolle durch, er wurde für 15 Monate gesperrt.