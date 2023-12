Manuel Neuer muss gegen Eintracht Frankfurt gleich fünf Mal hinter sich greifen. Bild: www.imago-images.de

Die Bayern blamieren sich in Frankfurt – Union gelingt Befreiungsschlag gegen Gladbach

Frankfurt – Bayern 5:1

Was für ein Debakel für die Bayern! Der deutsche Rekordmeister kassierte in Frankfurt eine heftige Klatsche und verlor gleich mit 1:5. Die Eintracht zeigte sich als kaltblütiger Gastgeber und lenkte das Spiel früh in entscheidende Bahnen.

Junior Dina Ebimbe lässt sich als Doppeltorschütze feiern. Bild: www.imago-images.de

Nach zwölf Minuten traf Omar Marmoush zum 1:0. Nach einer halben Stunde sorgte ein Doppelschlag von Junior Dina Ebimbe (31.) und Hugo Larsson (36.) bereits für klare Verhältnisse. Die Bayern-Abwehr und Torhüter Manuel Neuer sahen uralt aus.

Das zwischenzeitliche 1:3 der Gäste durch Joshua Kimmich kurz vor der Pause war dann auch nur ein kurzes Strohfeuer. Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Dina Ebimbe bereits wieder auf 4:1. Und wiederum nur zehn Minuten später stellte Ansgar Knauff gar auf 5:1 – der Schlusspunkt in diesem Spiel.

Das Spiel weckt Erinnerungen an den November 2019. Damals verloren die Bayern in Frankfurt ebenfalls mit 1:5. In der Folge wurde Trainer Niko Kovac entlassen und Nachfolger Hansi Flick gewann mit den Münchnern noch sämtliche möglichen Titel.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 5:1 (3:1)

Tore: 12. Marmoush 1:0. 31. Dina Ebimbe 2:0. 36. Larsson 3:0. 44. Kimmich 3:1. 50. Dina Ebimbe 4:1. 60. Knauff 5:1.

Union Berlin – Gladbach 3:1

Union Berlin kam beim Liga-Debüt von Trainer Nenad Bjelica zum ersten Sieg seit dem 26. August. Gegen das von Gerardo Seoane trainierte Borussia Mönchengladbach, bei dem der Schweizer Verteidiger Nico Elvedi nicht den besten Tag erwischte, feierten die Berliner einen 3:1-Erfolg. Davor hatten die Köpenicker 16 Pflichtspiele in Serie nicht mehr gewonnen.

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:0)

Tore: 23. Volland (Penalty) 1:0. 50. Hollerbach 2:0. 75. Kaufmann 3:0. 77. Pléa 3:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Wolfsburg – Freiburg 0:1

Der VfL Wolfsburg, bei dem Cédric Zesiger bis in der 81. Minute auf dem Platz stand, unterlag zuhause Freiburg mit 0:1. Das einzige Tor des Spiels erzielte Michael Gregoritsch in der 74. Minute.

Wolfsburg - Freiburg 0:1 (0:0)

Tor: 74. Gregoritsch 0:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (bis 80.).

Bremen – Augsburg 2:0

Augsburg mit Kevin Mbabu und Ruben Vargas musste sich nach sechs Partien, in denen man unbesiegt geblieben war, wieder geschlagen geben. Das bayrische Team verlor auswärts gegen Werder Bremen 0:2.

Werder Bremen - Augsburg 2:0 (1:0)

Tore: 39. Stark 1:0. 65. Ducksch 2:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu (bis 86.) und Vargas (bis 72.).

Heidenheim – Darmstadt 3:2

Dem FC Heidenheim gelang im Abstiegskampf ein wichtiger Sieg. Im Aufsteiger-Duell gegen Darmstadt gab es dank eines 3:2-Siegs drei Punkte. Dabei drehten die Heidenheimer einen 1:2-Rückstand dank eines Doppelschlags von Patrick Mainka in der 69. und 71. Minute

Heidenheim - Darmstadt 3:2 (1:0)

Tore: 42. Schöppner 1:0. 52. Skarke 1:1. 60. Maloney (Eigentor) 1:2. 69. Mainka 2:2. 71. Mainka 3:2.

Bemerkungen: Darmstadt ohne Stojilkovic (nicht im Aufgebot). (abu/sda)

