Kein Klub der Top-Ligen ist länger auf höchstem Niveau vertreten als Inter Mailand – wobei die «Nerazzurri» auf diesem Bild schwer vom Stadtrivalen AC Milan zu unterscheiden sind. Bild: imago

Seit über 100 Jahren in der höchsten Liga – diese Klubs sind noch nie abgestiegen

Der FC Santos ist erstmals seit seiner Gründung im Jahr 1912 abgestiegen – dennoch gibt es noch immer einige Klubs, die seit mehr als einem Jahrhundert in der höchsten nationalen Liga vertreten sind.

Erstmals in der 111 Jahre langen Vereinsgeschichte ist der FC Santos abgestiegen. Wobei erwähnt werden muss, dass in Brasilien erst 1971 ein Liga-System eingeführt wurde und es gar erst acht Jahre später erstmals Auf- und Abstieg gab. Das ist bei diesen Vereinen, die zum Teil gar noch länger in der höchsten Liga ihres Landes vertreten sind, anders.

1890

Seit 133 Jahren ist Celtic Glasgow ununterbrochen im schottischen Oberhaus, das bereits die Namen «Football League», «Premier League» und aktuell «Premiership» trug, vertreten. Gemeinsam mit unter anderem den Rangers startete Celtic 1890 in die erste Saison der schottischen Liga. Doch während der Stadtrivale 2012 zwangsabsteigen musste, kennen «The Bhoys» die unteren Ligen nur vom Hörensagen.

Mit nun 53 Meisterschaften fehlen Celtic noch zwei Titel, um zu den Rangers aufzuschliessen. Bild: keystone

Ebenfalls im Jahr 1890 wurde die nordirische Football League gegründet. Weil sie noch eine Woche vor der schottischen Version aus der Taufe gehoben wurde, ist sie nach der englischen Liga die zweitälteste der Welt. Mit Cliftonville, Glentoran und Linfield sind drei der Gründungsmitglieder seit 133 Jahren ununterbrochen in der heutigen NIFL Premiership vertreten. Mit 56 Titeln ist Linfield Rekordmeister.

1900

Ausserhalb der britischen Insel ist Peñarol aus Uruguay der Klub, der dem nationalen Oberhaus am längsten ununterbrochen angehört. Bei der Gründung der Primera Division im südamerikanischen Land im Jahr 1900 war der Klub bereits dabei und ist seither in 123 Jahren nie abgestiegen. Wobei Peñarol in dieser Form erst 1913 als Nachfolgeverein vom Central Uruguay Railway Cricket Club gegründet wurde und dessen Platz in der Liga übernahm.

Insgesamt gewannen der CURCC und Peñarol 51 Meistertitel und damit zwei mehr als CD Nacional, der seine Heimspiele ebenfalls in der Hauptstadt Montevideo austrägt und seit 1901 ununterbrochen Teil der uruguayischen Primera Division ist.

Immer ein Spektakel: Fans des CD Nacional vor dem Derby gegen Peñarol. Bild: www.imago-images.de

1905

In Schottland gibt es einen weiteren Klub, der in über 100 Jahren seit seiner ersten Teilnahme nie aus der obersten Liga verschwand. Dabei handelt es sich um den vierfachen Meister Aberdeen, der mittlerweile seit 118 Jahren in der Premiership und deren Vorgängern vertreten ist.

1909

Nachdem einige Mitglieder des Milan Cricket and Football Club (apäter AC Milan) einen neuen Klub gegründet hatten, nahm dieser als Inter Mailand 1909 erstmals an der italienischen Meisterschaft teil und gewann gleich den ersten von heute 19 Titeln. Anders als Juventus und die AC Milan, die ihre Premiere schon 1900 feierten, stieg Inter Mailand nie ab und gehört der höchsten Liga seit nunmehr 114 Jahren an.

Seit Eröffnung im Jahr 1926 tragen die beiden grössten Mailänder Klubs ihre Heimspiele im San Siro aus. Bild: www.imago-images.de

1911

Auch in Österreich gehören zwei Stadtrivalen zu den erfolgreichsten Klubs des Landes. Sowohl Rapid Wien als auch Austria Wien gehören zu den Gründungsmitgliedern der 1. Klasse – heute Bundesliga – und mussten den Gang in eine tiefere Liga noch nie antreten. Während Österreichs Zeit unter deutscher Besatzung wurde Rapid gar einmal Deutscher Meister. Mit 32 Titeln ist der Klub zudem österreichischer Rekordmeister und hat acht Titel mehr auf dem Konto als Stadtrivale Austria.

Auch zwischen den Fans von Rapid … Bild: www.imago-images.de

… und Austria Wien herrscht eine grosse Rivalität. Bild: www.imago-images.de

1913

Wie Nachbarland Uruguay gründete auch Argentinien bereits im 19. Jahrhundert eine Fussballliga. Der heutige Rekordmeister River Plate (38 Titel) stieg zur Saison 1909 erstmals auf, musste 2011 jedoch den Gang in die zweite Liga antreten. Auch Independiente gehörte der Primera Division ab 1912 über 100 Jahre an, bis es 2013 abstieg. Die Boca Juniors hingegen sind seit nunmehr 110 Jahren ununterbrochen in Argentiniens Oberhaus vertreten.

Einer der Grössten im Boca-Juniors-Trikot: Diego Armando Maradona (l.). Bild: imago

1921

In den Niederlanden ist Feyenoord Rotterdam der Klub, der seit seiner ersten Teilnahme auf dem höchsten Niveau nie abstieg. Zwar ist Ajax Amsterdam bereits seit 1917 ununterbrochen dabei, musste zuvor jedoch einen Abstieg verkraften. Bei Rotterdam war dies seit mittlerweile 102 Jahren nie der Fall. Dazu muss gesagt werden, dass die niederländische Meisterschaft bis 1956 in Playoffs der Gewinner von regionalen Ligen ausgetragen wurde. Erst mit der Gründung der Eredivisie wurde eine nationale Liga eingeführt.

Ebenfalls seit 1921 sind Standard Lüttich und die Bohemians in der höchsten nationalen Liga vertreten. In Belgien gibt es bereits seit 1895 eine solche, Lüttich stieg erstmals vor 102 Jahren auf und musste den entgegengesetzten Weg nie gehen. Die Bohemians gehören zu den Gründungsmitgliedern der League of Ireland und waren als einziger Klub bisher in allen Saisons dabei.

1923

Seit genau 100 Jahren ist auch Hajduk Split auf höchstem nationalen Niveau vertreten. Der kroatische Klub stieg nämlich weder aus der jugoslawischen Liga, in der er zwischen 1923 und 1992 spielte, noch danach aus der kroatischen HNL ab. Dennoch konnte Hajduk nur sechsmal den Titel gewinnen.

1929

Viel später als in einigen südamerikanischen Ländern wurde in Spanien eine nationale Liga eingeführt. Die erste Saison der Primera Division fand 1929/30 statt. Mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Athletic Bilbao gehören drei der Gründungsmitglieder nach wie vor zu den besten Teams Spaniens. Die «Königlichen» gewannen in bisher 93 Saisons bereits 35 Meisterschaften, Barça folgt mit 27.

Der Clasico ist dank Stars wie Jude Bellingham (2. v. r.) noch immer eines der wichtigsten Spiele im Fussball. Bild: keystone

Die vollständige Liste aller Klubs, die mindestens 75 Jahre ununterbrochen Teil der höchsten Liga des jeweiligen Landes waren, findest du hier.

England

Mit Inter Mailand und den drei spanischen Klubs gibt es nur drei Vereine aus den heutigen Top-Ligen, die durchgehend auf dem höchsten Niveau spielten und nie absteigen mussten. Dennoch sind auch sonst einige Klubs seit langer Zeit im nationalen Oberhaus vertreten.

In England ist Arsenal am längsten in der First Division und der 1992 daraus hervorgegangenen Premier League dabei. Die «Gunners» stiegen in ihrer Vereinsgeschichte nur ein einziges Mal ab und schafften 1919 zum letzten Mal den Aufstieg. Überraschenderweise kommt danach bereits der FC Everton, der 1954 letztmals in die erste englische Liga aufstieg. Seit die Premier League zur Saison 1992/93 eingeführt wurde, sind auch Manchester United, Liverpool, Tottenham und Chelsea immer dabei gewesen.

Im Highbury im Jahr 1934: Arsenal trifft auf Wolverhampton. bild: imago

Deutschland

Mit dem Hamburger SV stieg 2018 das letzte Gründungsmitglied der erstmals 1963/64 durchgeführten Bundesliga ab. Dennoch sind in der aktuellen Saison acht Klubs vertreten, die noch nie aus dem deutschen Oberhaus abgestiegen sind. Dazu gehören mit Heidenheim (seit 2023), Union Berlin (seit 2018), RB Leipzig (seit 2016), Augsburg (seit 2011) und Hoffenheim (seit 2008) aber auch einige Vereine, welche erst in diesem Jahrtausend ihre Bundesliga-Premiere feierten.

Am längsten ist im deutschen Oberhaus der FC Bayern München vertreten, der zwei Jahre nach der Bundesliga-Gründung erstmals aufstieg und seither 33 Meisterschaften gewann. Rivale Borussia Dortmund schaffte den Wiederaufstieg nach vier Jahren in der zweiten Liga vor 48 Jahren, während Leverkusen nunmehr seit 45 Jahren in der Bundesliga spielt. Wolfsburg ist seit der Premieren-Saison 1997/98 ununterbrochen dabei.

Nach fast 55 Jahren musste der Hamburger SV seine Bundesliga-Uhr abschalten. Bild: imago sportfotodienst

Frankreich

Anders ist es in Frankreich. Dort gibt es nur einen Klub, der noch nie abgestiegen ist: Clermont Foot, das 2021 erstmals den Aufstieg in die Ligue 1 schaffte. Wobei eigentlich auch Paris Saint-Germain nie abgestiegen ist. Der mittlerweile zehnfache Meister schaffte in der ersten Saison nach der Gründung 1970 – PSG entstand durch eine Fusion aus dem FC Paris und Stade St. Germain – den Aufstieg in die damalige Division 1 und hätte dort eigentlich den Klassenerhalt geschafft.

Aufgrund von Differenzen hinter der Kulisse teilte sich der Klub aber wieder. Der FC Paris durfte in der 1. Liga bleiben, PSG wurde in die 3. Liga zurückgestuft. Zwei Jahre später war der Klub aber wieder auf höchster Stufe und ist seit mittlerweile 50 Jahren ununterbrochen dort anzufinden. Länger als alle anderen französischen Vereine.

In den letzten Jahren ist PSG unter anderem dank Kylian Mbappé französischer Serienmeister. Bild: keystone

Schweiz

Vielleicht liegt es an der verhältnismässig kleinen Liga, doch gibt es in der Schweiz kein Team, das seit mindestens 30 Jahren in der Nationalliga A oder der Super League spielt. Der FC Basel, der 1994 den Wiederaufstieg schaffte, ist mit seiner nun 27. Saison am Stück am längsten dabei. Danach folgt YB, die vier Jahre später in die höchste Liga zurückkehrten.