Die grösste Ikone des FC Santos: Pelé im Jahr 1968. bild: imago

Pelé-Klub steigt nach 111 Jahren erstmals ab – «Nacht des Terrors» in Santos

Pelé, Robinho oder Neymar. Viele grosse Fussballer lancierten ihre Karriere beim FC Santos. Nun ist der Klub erstmals in seiner Vereinsgeschichte abgestiegen.

In der 96. Minute wird das Schicksal des FC Santos besiegelt. Am letzten Spieltag der Saison in Brasiliens Serie A unterliegt der Klub, der unter anderem Pele und Neymar hervorgebracht hat, nach dem späten Gegentreffer 1:2 gegen Fortaleza. Weil die Konkurrenten Vasco da Gama und Bahia siegen und in der Tabelle an Santos vorbeiziehen, steigt der 111 Jahre alte Klub erstmals in der Vereinsgeschichte aus der obersten brasilianischen Liga ab. Auch ein Unentschieden hätte nicht gereicht, um diese unheilvolle Premiere zu verhindern.

Die Trauer bei den Spielern war gross. Nach dem Schlusspfiff sackten viele zusammen und konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Noch grösser war jedoch die Wut der Fans. «Schamloses Team» skandierten die Anhänger des achtfachen Meisters, doch dabei blieb es nicht. Die Fans des FC Santos warfen Gegenstände aufs Spielfeld, unter anderem Sitze und Feuerwerkskörper. Sowohl die Spieler des Gästeteams als auch die Schiedsrichter mussten von Sicherheitskräften vom Rasen begleitet werden.

Die Profis des FC Santos blieben hingegen lange im Mittelkreis sitzen, da sie Angriffe der Anhängerschaft zu fürchten hatten. Erst als sich die Ränge einigermassen geleert hatten, rannten die Spieler des Absteigers in die Katakomben.

Auch ausserhalb des Stadions kam es zu heftigen Ausschreitungen. Der brasilianische Ableger von «TNT Sports» schrieb von «Szenen der Grausamkeit». «A Tribuna» bezeichnete die Stunden nach dem Abstieg gar als «Nacht des Terrors». In der Küstenstadt im Bundesstaat São Paulo wurden unzählige Autos und gar sechs Busse des öffentlichen Verkehrs in Brand gesetzt.

Nach dem Abstieg meldeten sich auch einige frühere Spieler zu Wort. Neymar schrieb beispielsweise auf Instagram «Santos, immer Santos» und zeigte sich sicher: «Wir werden wieder Lächeln können.» Auch Rodrygo, Stürmer bei Real Madrid, bekannte sich zu seinem Ex-Klub: «Ich werde immer für Santos sein, egal wie lang die Reise ist, egal wie schwer der Weg.»

Neymar und Rodrygo sind zwei der Spieler in einer langen Reihe von Fussballstars, die ihre Karriere beim FC Santos lancierten. Spieler wie Robinho, Diego oder Carlos Alberto. Der berühmteste ist jedoch Pelé. Die brasilianische Ikone begann ihre Profi-Karriere als 16-Jähriger beim FC Santos und erzielte für den Klub zwischen 1956 und 1974 in 656 Spielen 643 Tore.

Mit Brasilien wurde Santos-Ikone Pelé dreimal Weltmeister. Bild: keystone

Noch wichtiger für ihn und den 1912 gegründeten Klub waren jedoch die Titel, welche sie gemeinsam gewinnen konnten. Sechsmal führte Pelé Santos zum brasilianischen Meistertitel, wobei diese damals noch in einem Cup-Wettbewerb und nicht in einer Liga ausgespielt wurde. Ein Ligasystem gibt es in Brasilien erst seit 1971, der Abstieg wurde gar erst acht Jahre später eingeführt. Auch international feierte Santos dank Pelé mit dem zweifachen Gewinn der Copa Libertadores – der südamerikanischen Champions League – und des Weltpokals grosse Erfolge.

Die grossen Zeiten des FC Santos gingen mit dem Abschied von Pelé jedoch zu Ende. Nur zweimal wurde der Klub seither Meister, der letzte Titel stammt mit dem Gewinn der Copa Libertadores aus dem Jahr 2011. In den vergangenen Jahren erlebte Santos hingegen einen schleichenden Absturz, der nun im Abstieg endete – ausgerechnet im Jahr nach dem Tod der grossen Vereins-Ikone.