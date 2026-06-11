Nicht jeder der wollte, durfte in die USA, um Messi und Co. zu sehen. Bild: keystone

US-Visum verweigert? Argentinische Fans werden mit Gratis-TV getröstet

Zahlreiche Fussballfans werden von den USA nicht ins Land gelassen. Betroffene in Argentinien haben nun von einem Sponsor einen Fernseher erhalten.

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Lange Schlangen in Buenos Aires. Aber nicht, weil in der argentinischen Hauptstadt eine Lebensmittel- oder Benzinknappheit herrschen würde. Menschen stehen an, um ein kostenlosen Fernsehgerät zu erhalten.

Eine Firma hatte 100 Fernseher versprochen für all jene Fans, denen ein Einreisevisum in die Vereinigten Staaten verweigert worden war. Wer einen TV wollte, musste dies mit dem entsprechenden Formular belegen.

«Ich wollte dabei sein, wenn Lionel Messi seine letzte Weltmeisterschaft spielt», sagte einer der Fans gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. «Es ist sehr schade, dass dies nicht klappt, aber nun habe ich wenigstens dieses Geschenk erhalten.»

«Wir bei Noblex wissen, dass die Weltmeisterschaft viel mehr ist als nur ein Turnier», sagte der Marketingchef der Firma. «Sie ist ein Traum, der Millionen von Argentiniern seit Jahren begleitet. Mit der Aktion wollten wir all jenen nahe sein, denen eine Reise nicht möglich war, damit sie jedes Spiel so intensiv wie möglich miterleben und sich als Teil dieser Leidenschaft fühlen können, die uns verbindet.»

Superstar Lionel Messi hatte Argentinien vor dreieinhalb Jahren in Katar zum Weltmeistertitel geführt. Die Gauchos treffen in der Gruppenphase der Reihe nach auf Algerien, Österreich und Jordanien. Zwar werden andere Nationen stärker eingeschätzt als Argentinien, doch der Titelverteidiger zählt auch 2026 zum Kreis der Favoriten. (ram)