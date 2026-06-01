freundlich23°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Das Tippspiel zur Fussball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada

A FIFA World Cup trophy is displayed on stage for a panel on the 2026 FIFA World Cup soccer tournament halftime show at the Global Citizen NOW summit, Thursday, May 14, 2026, in New York. (AP Photo/He ...
Diese Trophäe steht im Juni und Juli 2026 im Zentrum der sportlichen Aufmerksamkeit.Bild: keystone

Melde dich hier für das grosse Tippspiel zur Fussball-WM 2026 an

Ab Juni messen sich 48 Fussball-Nationalmannschaften in Mexiko, Kanada und den USA. Den Gewinnern winkt der Weltmeistertitel. Hier findest du unser Tippspiel zum Wettbewerb.
01.06.2026, 15:5401.06.2026, 15:54
Niklas Helbling
Niklas Helbling
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

In 104 Spielen wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 der Weltmeistertitel im Fussball ausgespielt. Die Spiele finden in Nordamerika statt. Hier kannst du bei der grössten WM der bisherigen Geschichte mittippen und gewinnen:

Inhaltsverzeichnis
Hier geht es zum TippspielDas gibt es zu gewinnenDas sind die RegelnDie Teilnahmebedingungen

Hier geht es zum Tippspiel

Das gibt es zu gewinnen

Die Preise werden in Kürze hier publiziert.

Das sind die Regeln

Es ist ein normales Tippspiel. Du tippst das Resultat für jedes einzelne Spiel, das in Nordamerika stattfindet, und beantwortest 16 Bonusfragen.

Bis wann muss ich tippen?

Die Tipps für die Spiele müssen spätestens zu Spielbeginn abgegeben sein. Alle 16 Bonusfragen musst du vor dem Start des ersten Spiels (11. Juni um 21 Uhr) beantworten.

Welches Ergebnis wird gesucht?

Es wird das Ergebnis nach Verlängerung gewertet. Du kannst also auch in der K.o.-Phase auf Unentschieden tippen.

Wie viele Punkte gibt es?

  • Tippst du den richtigen Sieger, erhältst du 2 Punkte.
  • Tippst du den richtigen Sieger mit der korrekten Tordifferenz, erhältst du 3 Punkte.
  • Tippst du den richtigen Sieger mit dem exakt richtigen Resultat, erhältst du 4 Punkte.
  • Für eine korrekt beantwortete Bonusfrage erhältst du 4 Punkte.

Was entscheidet bei Punktgleichstand?

Haben zwei Tipper:innen gleich viele Punkte auf dem Konto, entscheidet die Anzahl der Spieltagsiege über den Sieg. watson-Mitarbeiter:innen tippen auch mit, können aber keine Preise gewinnen.

Die Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeitende des Veranstalters sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Jede Person darf nur einmal am Wettbewerb teilnehmen. Bei mehrfacher Teilnahme oder falschen Angaben behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Keine Barauszahlung des Gewinns.

Gewinnzustellung

Die Gewinnerinnen und Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre zur Gewinnabwicklung erforderlichen Personendaten, insbesondere Name, Postadresse und E-Mail-Adresse, an den Kooperationspartner übermittelt beziehungsweise von diesem angefragt werden.

Ohne die Bereitstellung der genannten Daten kann keine Gewinnauslieferung erfolgen; in diesem Fall verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos.

Mehr zur Fussball-WM 2026:

videovideo
«War schon nervös bei dieser Legende»: So erlebte Xhaka den Western-Dreh mit Terrence Hill
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Strafenkönige in der NLA seit 2001
1 / 29
Die Strafenkönige in der NLA seit 2001
Todd Elik war während seiner Zeit in der Schweiz nicht nur für seine Tore bekannt, er machte auch mit vielen Strafen und seinem Mittelfinger auf sich aufmerksam. In dieser Diashow der Strafenkönige hält er mit 193 Minuten während der Regular Season (Saison 2002/03) den Bestwert. Er kommt allerdings weniger oft vor als Rolf Ziegler, Shawn Heins oder Timo Helbling. ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Österreich gelingt an der Eishockey-WM das Unmögliche – Kommentatoren flippen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Eishockeyverbandschef Kessler tritt zurück: «Bin nicht die richtige Person»
Urs Kessler tritt als Präsident von Swiss Ice Hockey per sofort zurück. Wie der Schweizer Eishockey-Verband am Tag nach dem Abschluss der Heim-WM mitteilt, will er damit den Weg für einen Neuanfang freimachen.
Nur wenige Stunden nach dem WM-Final gegen Finnland, in dem sich die Schweiz zum dritten Mal in Folge mit Silber begnügen musste, legt Urs Kessler sein Amt als Verbandspräsident bei der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) nieder. Erst im vergangenen September hatte er dieses angetreten. Er folgte damals auf Stefan Schärer, der im Dezember 2024 auf Druck der Ligen zurückgetreten war.
Zur Story