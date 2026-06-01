Diese Trophäe steht im Juni und Juli 2026 im Zentrum der sportlichen Aufmerksamkeit. Bild: keystone

Melde dich hier für das grosse Tippspiel zur Fussball-WM 2026 an

Ab Juni messen sich 48 Fussball-Nationalmannschaften in Mexiko, Kanada und den USA. Den Gewinnern winkt der Weltmeistertitel. Hier findest du unser Tippspiel zum Wettbewerb.

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In 104 Spielen wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 der Weltmeistertitel im Fussball ausgespielt. Die Spiele finden in Nordamerika statt. Hier kannst du bei der grössten WM der bisherigen Geschichte mittippen und gewinnen:

Hier geht es zum Tippspiel

Das gibt es zu gewinnen

Die Preise werden in Kürze hier publiziert.

Das sind die Regeln

Es ist ein normales Tippspiel. Du tippst das Resultat für jedes einzelne Spiel, das in Nordamerika stattfindet, und beantwortest 16 Bonusfragen.

Bis wann muss ich tippen?

Die Tipps für die Spiele müssen spätestens zu Spielbeginn abgegeben sein. Alle 16 Bonusfragen musst du vor dem Start des ersten Spiels (11. Juni um 21 Uhr) beantworten.

Welches Ergebnis wird gesucht?

Es wird das Ergebnis nach Verlängerung gewertet. Du kannst also auch in der K.o.-Phase auf Unentschieden tippen.

Wie viele Punkte gibt es?

Tippst du den richtigen Sieger, erhältst du 2 Punkte.

Tippst du den richtigen Sieger mit der korrekten Tordifferenz, erhältst du 3 Punkte.

Tippst du den richtigen Sieger mit dem exakt richtigen Resultat, erhältst du 4 Punkte.

Für eine korrekt beantwortete Bonusfrage erhältst du 4 Punkte.

Was entscheidet bei Punktgleichstand?

Haben zwei Tipper:innen gleich viele Punkte auf dem Konto, entscheidet die Anzahl der Spieltagsiege über den Sieg. watson-Mitarbeiter:innen tippen auch mit, können aber keine Preise gewinnen.

Die Teilnahmebedingungen

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeitende des Veranstalters sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Jede Person darf nur einmal am Wettbewerb teilnehmen. Bei mehrfacher Teilnahme oder falschen Angaben behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Keine Barauszahlung des Gewinns.

Gewinnzustellung

Die Gewinnerinnen und Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre zur Gewinnabwicklung erforderlichen Personendaten, insbesondere Name, Postadresse und E-Mail-Adresse, an den Kooperationspartner übermittelt beziehungsweise von diesem angefragt werden.

Ohne die Bereitstellung der genannten Daten kann keine Gewinnauslieferung erfolgen; in diesem Fall verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos.