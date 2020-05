Sport

Fussball

Bundesliga: Gladbach verliert gegen Leverkusen, Dortmund gewinnt



Bundesliga, 27. Runde

Schweizer Pechvögel bei Gladbach-Niederlage – Dortmund bleibt an den Bayern dran

Gladbach – Leverkusen 1:3

Im wichtigen Direktduell um die Champions-League-Plätze zog Borussia Mönchengladbach deutlich den Kürzeren. Das Team mit den Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo (der kurz nach dem Anpfiff angeschlagen ausgewechselt werden musste) verschlief den Start. Havertz profitierte und brachte Leverkusen in Führung.

In der zweiten Halbzeit schien Gladbach dann wacher. Doch kurz nach dem Ausgleich von Marcus Thuram verschuldete Elvedi einen Penalty. Sommer war am Schuss von Havertz zwar noch dran, konnte den neuerlichen Rückstand nicht verhindern. Kurz darauf machte Sven Bender mit seinem ersten Treffer seit 2017 den Sack zu – dabei sah Elvedi erneut nicht gut aus.

Mönchengladbach - Leverkusen 1:3 (0:1)

Tore: 7. Havertz 0:1. 52. Thuram 1:1. 58. Havertz (Foulpenalty) 1:2. 81. Sven Bender 1:3.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 12./verletzt ausgewechselt), ohne Zakaria (verletzt).

Wolfsburg – Dortmund 0:2

Raphaël Guerreiro brachte die Dortmunder mit der ersten gelungenen Aktion in der 32. Minute auf Siegeskurs. Bereits vor einer Woche im Derby gegen Schalke war Guerreiro mit zwei Toren die entscheidende Figur gewesen. Der Mittelfeldspieler konnte seine gute Form in diesem Jahr nach der Corona-Pause bestätigen. In der Rückrunde hat er nun bereits sechsmal getroffen.

Den sechste Bundesliga-Sieg in Folge der Dortmunder brachte zweimal ein Schweizer in Gefahr, bevor Achraf Hakimi mit dem 2:0 eine knappe Viertelstunde vor Schluss alles klar machte. Renato Steffen schoss kurz nach der Pause aus idealer Position über das Tor von Roman Bürki. Und in der 62. Minute war es wieder der Aargauer, der für Gefahr sorgte - diesmal musste Bürki eingreifen. Durch den Erfolg verkürzte Dortmund den Rückstand auf den Leader Bayern München vorübergehend auf einen Punkt. Die Münchner, am Dienstag Gegner der Dortmunder, spielen am frühen Samstagabend noch gegen Eintracht Frankfurt.

Wolfsburg - Dortmund 0:2 (0:1)

Tore: 32. Guerreiro 0:1. 78. Hakimi 0:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen und Mehmedi (bis 85.). Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz). 82. Rote Karte gegen Klaus (Wolfsburg). (sda)

Paderborn – Hoffenheim 1:1

Hoffenheim startete stark in die Partie, ging nach wenigen Augenblicken bereits in Führung. Doch nur fünf Minuten späte reagierte Paderborn mit dem Ausgleich. Dennoch waren es die Gäste aus Sinsheim, die das Spielgeschehen dominierten. Das änderte sich nach der Pause allerdings komplett. Hoffenheim agierte plötzlich extrem passiv. Doch Paderborn konnte den zusätzlichen Raum nicht zum Sieg nutzen.

Paderborn - Hoffenheim 1:1 (1:1)

Tore: 4. Skov 0:1. 9. Srbeny 1:1.

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 63.).

Freiburg – Bremen 0:1

Im Abstiegskampf gelang Werder Bremen der erste Sieg nach zuletzt sieben Partien mit nur einem Punktgewinn. Leonardo Bittencourt schoss den Vorletzten in der 19. Minute zum 1:0-Sieg in Freiburg. Michael Lang kam in der Schlussphase für die Bremer zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz seit Mitte Dezember und erlebte noch einen Schreckmoment hautnah. Freiburg schoss in der 89. Minute den vermeintlichen Ausgleich, der aber vom VAR aberkannt wurde.

Freiburg - Bremen 0:1 (0:1)

Tor: 19. Bittencourt 0:1.

Bemerkungen: Bremen mit Lang (ab 82.). 88. Gelb-Rote Karte gegen Bargfrede (Bremen).

(abu/sda)

Die Tabelle:

