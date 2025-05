«So etwas wie hier habe ich noch nie erlebt. Ich war nie der Star des Teams, ich war Sechser, habe die kleinen Dinge gemacht. Und hier bin ich als Trainer jetzt eine wichtige Person. Leute kommen auf der Strasse zu mir und bedanken sich, das ist ein unglaubliches Gefühl und macht mich stolz. Was ich hier in Basel erlebe, kannst du in der Schweiz sonst in keiner Stadt erleben. Jeder Tag hier in Basel ist unglaublich, ich bin Basler.»