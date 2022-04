Cabral und Zhegrova mit Traumtoren – zwei Ex-Basler starten endlich durch

Ähnlich erging es zuletzt auch dem zweiten namhaften FCB-Winterabgang. Wie Zhegrova in Lille hat sich auch Arthur Cabral bei der AC Fiorentina noch keinen Stammplatz erkämpfen können, meist kriegte Krzysztof Piatek im Sturmzentrum den Vorzug. Gegen Napoli stand der 14 Millionen Euro teure Ersatz für Dusan Vlahovic immerhin zum dritten Mal in dieser Saison und zweiten Mal in Folge in der Startaufstellung.

Immerhin werden seine Einsätze langsam länger. Gegen Angers durfte der Ex-Basler zum dritten Mal in Serie über 20 Minuten ran und prompt belohnte Zhegrova das Vertrauen von Trainer Jocelyn Gourvennec mit einem Treffer. Acht Minuten nach seiner Einwechslung hämmerte der Rechtsaussen den Ball mit voller Wucht in die linke hohe Torecke – ein absolutes Traumtor. Für Zhegrova war es der zweite Treffer für Lille und gleichzeitig ein Bewerbungsschreiben für weitere, etwas längere Einsätze.

Edon Zhegrova hat keine einfache Zeit hinter sich: Der kosovarische Flügelstürmer wechselte im Januar für sieben Millionen Euro vom FC Basel zum OSC Lille in die französische Ligue 1, doch bei seinem neuen Arbeitgeber kommt der 23-Jährige kaum zum Zug. 111 Minuten in sieben Einsätzen hat Zhegrova für die «Doggen» erst absolviert.

Gottéron hat einen Spieler, der in der Intensität der Playoffs die Differenz machen kann: Chris DiDomenico. Die ZSC Lions haben so viele solche Spieler, dass Gottéron nicht mehr weiss, wo wehren. Die Zürcher gewinnen auch den zweiten hochstehenden Halbfinal in der Verlängerung 3:2 und machen einen weiteren Schritt Richtung Final und… Titelgewinn.

Gottéron hatte die erste Halbfinalpartie in der Verlängerung verloren (2:3). Es ist die erste Heimniederlage in einem Playoff-Spiel gegen die ZSC Lions. Aber Trainer Christian Dubé liess sich nicht verunsichern. «Jeder Ausgang war möglich. Auch wir hätten gewinnen können. Warum soll ich etwas ändern?» Also ändert er nichts. Und verliert zwei Tage später das zweite Spiel auf die gleiche Art und Weise. Mit dem gleichen Resultat in der in Verlängerung: 2:3.