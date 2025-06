Juventus gibt sich gegen Wydad keine Blösse. Bild: keystone

Juventus erneut mit deutlichem Sieg gegen Aussenseiter

Juventus – Wydad 4:1

Juventus Turin bekundet auch im zweiten Spiel an der Klub-WM in den USA keine Mühe. Die Italiener besiegen Wydad Casablanca aus Marokko 4:1.

Nach 16 Minuten führten die Turiner in Philadelphia bereits mit zwei Treffern. Das 1:0 (6.) war ein Eigentor von Abdelmounaim Boutouil, das 2:0 schoss der 20-jährige Türke Kenan Yildiz, der in der 69. Minute auch das 3:1 erzielte und nun bei drei Toren an diesem Turnier steht. Den Schlusspunkt setzte Dusan Vlahovic in der Nachspielzeit mit einem verwandelten Penalty. Für den Anschlusstreffer der Nordafrikaner zeichnete Thembinkosi Lorch verantwortlich.

Schon das erste Spiel hatte Juventus gegen Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 5:0 klar gewonnen. Zum Abschluss der Vorrunde ist am Donnerstag Titelverteidiger Manchester City der Gegner. Dann dürften die Turiner deutlich mehr gefordert werden. (abu/sda)