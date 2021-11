Lionel Messi gewinnt seinen siebten Ballon d'Or – Lewandowski holt nur Trostpreis

Die Zeremonie der FIFA, die seit 2016 wieder als Konkurrenz zum Ballon d'Or läuft, findet am 17. Januar in Zürich statt. (dab/sda)

Der Ballon d'Or wurde in diesem Jahr zum 65. Mal vergeben. 2020 waren wegen der Corona-Pandemie keine Ehrungen vorgenommen worden.

Auch der zum dritten Mal vergebene Titel der besten Spielerin ging an Spanien und den FC Barcelona. Alexia Putellas, Teamkollegin der Schweizer Rekordtorschützin Ana Maria Crnogorcevic, tritt in die Fussstapfen der Norwegerin Ada Hegerberg (2018) und der Amerikanerin Megan Rapinoe (2019).

Mit 580:613 Punkten scheiterte er knapp an Messi, der im Sommer Argentinien zum Sieg bei der Copa America geführt hatte. So musste sich Lewandowski mit der Auszeichnung zum besten Torschützen des Jahres zufrieden geben, welche zum ersten Mal überhaupt vergeben wurde. Dritter wurde der italienische Europameister Jorginho mit 460 Punkten.

Seit 2008 ging der Titel nur einmal nicht an Messi oder Ronaldo, als Luka Modric 2018 geehrt wurde. Diesmal schien vor allem Bayern Münchens polnischer Goalgetter und Weltfussballer Lewandowski gute Karten zu besitzen, nachdem er in der letzten Saison mit 41 Toren einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hatte.

Messi hatte die Auszeichnung des Fachmagazins «France Football» bereits 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 und 2019 erhalten. Der seit diesem Sommer für Paris Saint-Germain spielende Südamerikaner ist Rekordpreisträger vor Cristiano Ronaldo (5 Titel), der sich in diesem Jahr mit dem 6. Platz begnügen musste - hinter den beiden Franzosen Karim Benzema (4.) und Ngolo Kanté (5.).

Lionel Messi gewinnt zum siebten Mal den Ballon d'Or. Der 34-jährige Argentinier setzt sich bei der Verleihung des traditionsreichen Preises in Paris vor Robert Lewandowski und Jorginho durch.

In einem Freundschaftsspiel gegen Indien verabschiedete sich die brasilianische Fussballlegende Formiga an diesem Wochenende von der internationalen Bühne. Die 42-jährige Mittelfeldspielerin blickt auf eine 26 Jahre dauernde Karriere zurück, in der sie 234 Länderspiele für Brasilien absolviert und zwei olympische Silbermedaillen gewonnen hat.