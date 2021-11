Jetzt ist es fix: Ralf Rangnick übernimmt Manchester United ad interim

Ralf Rangnick wird Interimstrainer bei Manchester United. Bild: keystone

Jetzt ist es fix: Ralf Rangnick übernimmt Manchester United

Ralf Rangnick wird neuer Trainer von Manchester United. Der 63-jährige Deutsche übernimmt beim englischen Rekordmeister interimistisch bis Ende Saison. «Vorbehaltlich der Arbeitserlaubnis», wie der Klub auf seiner Website mitteilte.

Demnach soll Rangnick Manchester United bis zum Saisonende trainieren und anschliessend für weitere zwei Jahre als Berater im Klub arbeiten. In der Bundesliga trainierte er unter anderem RB Leipzig, Schalke 04 und Hannover. Zuletzt arbeitete Rangnick als Sportdirektor bei Lokomotive Moskau. Der russische Erstligist entliess ihn nach vorgängiger Einigung mit den Red Devils vorzeitig aus seinem Vertrag.

Rangnick tritt im Old Trafford die Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer an. Von der norwegischen Klublegende hatte sich die United am Sonntag vor einer Woche nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten Watford getrennt. (abu/sda/dpa)