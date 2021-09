Sport

Fussball

WM-Quali: Deutschland und England setzen sich deutlich durch



Bild: keystone

Deutschland zaubert gegen Armenien – der Knoten bei England platzt erst kurz vor Schluss

Gruppe C

In der Schweizer Gruppe der WM-Qualifikation erringt Bulgarien im fünften Spiel den ersten Sieg. Nach je zwei Unentschieden und Niederlagen bezwingen die Bulgaren in Sofia das nach vier Spielen punktelose Litauen 1:0.



Das erlösende Tor erzielte Ivaylo Chochev, Stürmer von CSKA Sofia, erst in der 82. Minute. Die defensiv eingestellten Litauer hatten sich auch schon von der Schweiz in St. Gallen nur 0:1 besiegen lassen. In jenem Match von Ende März traf Xherdan Shaqiri allerdings schon nach knapp drei Minuten.

Bulgarien - Litauen 1:0 (0:0).

Sofia. SR Beaton (SCO).

Tor: 82. Chochev 1:0.

Bemerkungen: 83. Rote Karte gegen Mihaylov (Bulgarien/nicht auf dem Rasen).

Tabelle:

Gruppe B

Spanien setzt sich dank des Siegs gegen Georgien zwischenzeitlich an die Spitze der Qualifikationsgruppe B. Nach der Niederlage gegen Schweden vom Donnerstag liegen die Iberer nun mit einem Punkt vor den Skandinaviern, haben aber zwei Spiele mehr absolviert.

Video: SRF

Spanien - Georgien 4:0 (3:0)

Badajoz. SR Martins (POR).

Tore: 14. Gaya 1:0. 25. Soler 2:0. 42. Ferran Torres 3:0. 63. Sarabia 4:0.

Spanien: Simon (74. Sanchez); Azpilicueta, Garcia (60. Merino), Laporte (46. Albiol), Gaya (74. Mendez); Marcos Llorente, Rodri, Soler; Ferran Torres (60. Fornals), Ruiz, Sarabia.



Kosovo - Griechenland 1:1 (0:1).

Pristina. SR Letexier (FRA).

Tore: 45. Douvikas 0:1. 92. Muriqi 1:1.

Bemerkungen: Kosovo bis 78. mit Aliti (Zürich), ab 78. mit Fazliji (St. Gallen), ohne Domgjoni (Luzern/Ersatz) und ohne Kryeziu (Zürich/Ersatz).

Tabelle:

Gruppe E

Im Duell der beiden EM-Viertelfinalisten kann sich Belgien locker durchsetzen. Dank Toren von Romelu Lukaku, Eden Hazard und Pflichtspiel-Debütant Alexis Saelemaekers von AC Milan gewinnen die «Roten Teufel» gegen Tschechien mit 3:0.

Video: SRF

Gareth Bale zeigte sich in der walisischen Nationalmannschaft wieder einmal von seiner besten Seite. Beim spektakulären 3:2-Sieg in Belarus gelang dem 32-Jährigen ein Hattrick. Zur Halbzeit lag Wales noch mit 1:2 in Rückstand, doch Bale konnte mit einem Elfmeter in der 69. Minute und dem späten Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit, bei dem Goalie Sergey Chernik nicht gut aussieht, noch die Wende bringen.

Belarus - Wales 2:3 (2:1).

Kasan (RUS). SR Kruaschwili (GEO).

Tore: 6. Bale (Foulpenalty) 0:1. 29. Lissakowitsch (Foulpenalty) 1:1. 31. Sedko 2:1. 69. Bale (Foulpenalty) 2:2. 93. Bale 2:3.

Belgien - Tschechien 3:0 (2:0).

Brüssel. SR Oliver (ENG).

Tore: 8. Lukaku 1:0. 41. Eden Hazard 2:0. 65. Saelemaekers 3:0.

Tabelle:

Gruppe I

In der Gruppe I bleibt England auch im fünften Spiel ohne Verlustpunkt. Gegen den Fussballzwerg Andorra bleibt die grosse Show bis auf Jesse Lingards Treffer in der ersten Halbzeit lange aus, doch ab der 72. Minute folgen drei weitere Tore. Lingard, der nicht für die EM nominiert war, liess ein weiteres Tor sowie eine Vorlage folgen.

Video: SRF

Im Kampf um Platz zwei konnte Albanien zu Hause einen wichtigen Sieg gegen Ungarn einfahren. Polen dürfte am Abend gegen San Marino aber erneut am Team von GC-Mittelfeldspieler Amir Abrashi vorbeiziehen.

Albanien - Ungarn 1:0 (0:0).

Tirana. SR Makkelie (HUN).

Tor: 87. Broja 1:0.

Bemerkungen: Albanien bis 69. mit Abrashi (Grasshoppers). Ungarn ohne Bolla (Grasshoppers/Ersatz).

England - Andorra 4:0 (1:0)

London. SR Papapetrou (GRE).

Tore: 18. Lingard 1:0. 72. Kane (Foulpenalty) 2:0. 78. Lingard 3:0. 85. Saka 4:0.

England: Johnstone; James (62. Grealish), Mings, Coady, Trippier; Bellingham (62. Mount), Henderson, Alexander-Arnold; Lingard, Bamford (62. Kane), Saka.

San Marino - Polen 1:7 (0:4).

Serravalle. SR Gestranius (FIN).

Tore: 5. Lewandowski 0:1. 16. Swiderski 0:2. 21. Lewandowski 0:3. 44. Linetty 0:4. 48. Nanni 1:4. 67. Buksa 1:5. 92. Buksa 1:6. 94. Buksa 1:7.

Tabelle:

Gruppe J

Der Einstand von Hansi Flick ist geglückt. Deutschland konnte unter dem neuen Bundestrainer in den ersten beiden Partien zwei Siege ohne Gegentor einfahren. Nach dem 2:0 gegen Liechtenstein konnten die Deutschen auch Armenien bezwingen. Bereits nach 45 Minuten stand es dank Serge Gnabry (zweimal), Marco Reus und Timo Werner 4:0.

In der zweiten Halbzeit nahm sich die deutsche Nationalmannschaft etwas zurück. Lediglich Jonas Hofmann und Debütant Karim Adeyemi konnten noch treffen. Der 19-Jährige kam erst in der 72. Minute und konnte in der Nachspielzeit für den Endstand sorgen.

Video: SRF

Die Armenier hatten in den vorangegangenen Spielen überrascht. Vor allem dank der Heimsiege gegen Rumänien und Island brachten sie sich für den 2. Gruppenrang ins Spiel.

Liechtensteins Amateure und Halbprofis schlugen sich auch in Bukarest gegen Rumänien sehr achtbar. Sie lagen nach 18 Minuten 0:2 zurück, liessen danach aber kein Gegentor mehr zu. So blieb es bei diesem knappen Ergebnis.

Island - Nordmazedonien 2:2 (0:1).

Reykjavik. SR Kruzliak (SVK).

Tore: 12. Velkovski 0:1. 54. Alioski 0:2. 78. Bjarnason 1:2. 84. Gudjohnsen Andri 2:2.

Deutschland - Armenien 6:0 (4:0)

Stuttgart. SR Collum (SCO).

Tore: 6. Gnabry 1:0. 15. Gnabry 2:0. 35. Reus 3:0. 45. Werner 4:0. 52. Hofmann 5:0. 91. Adeyemi 6:0.

Deutschland: Neuer; Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer (84. Raum); Kimmich (61. Gündogan), Goretzka; Gnabry (72. Adeyemi), Reus (60. Wirtz), Sané (60. Musiala); Werner.

Bemerkung: 82. Tor von Werner wegen Offsides aberkannt.

Rumänien - Liechtenstein 2:0 (2:0).

Bukarest. SR Monsul (UKR).

Tore: 11. Tosca 1:0. 18. Manea 2:0.

Tabelle:

(nih/sda)

