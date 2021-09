Sport

Fussball

WM-Quali: England schlägt Andorra klar – Bale rettet Wales mit Hattrick



Bild: keystone

Der Knoten bei England platzt erst kurz vor Schluss – Bale rettet Wales mit Hattrick

Gruppe C

In der Schweizer Gruppe der WM-Qualifikation erringt Bulgarien im fünften Spiel den ersten Sieg. Nach je zwei Unentschieden und Niederlagen bezwingen die Bulgaren in Sofia das nach vier Spielen punktelose Litauen 1:0.



Das erlösende Tor erzielte Ivaylo Chochev, Stürmer von CSKA Sofia, erst in der 82. Minute. Die defensiv eingestellten Litauer hatten sich auch schon von der Schweiz in St. Gallen nur 0:1 besiegen lassen. In jenem Match von Ende März traf Xherdan Shaqiri allerdings schon nach knapp drei Minuten.

Bulgarien - Litauen 1:0 (0:0).

Sofia. SR Beaton (SCO).

Tor: 82. Chochev 1:0.

Bemerkungen: 83. Rote Karte gegen Mihaylov (Bulgarien/nicht auf dem Rasen).

Tabelle:

Gruppe B

Tabelle:

Gruppe E

Gareth Bale zeigte sich in der walisischen Nationalmannschaft wieder einmal von seiner besten Seite. Beim spektakulären 3:2-Sieg in Belarus gelang dem 32-Jährigen ein Hattrick. Zur Halbzeit lag Wales noch mit 1:2 in Rückstand, doch Bale konnte mit einem Elfmeter in der 69. Minute und dem späten Siegtreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit, bei dem Goalie Sergey Chernik nicht gut aussieht, noch die Wende bringen.

Belarus - Wales 2:3 (2:1).

Kasan (RUS). SR Kruaschwili (GEO).

Tore: 6. Bale (Foulpenalty) 0:1. 29. Lissakowitsch (Foulpenalty) 1:1. 31. Sedko 2:1. 69. Bale (Foulpenalty) 2:2. 93. Bale 2:3.

Tabelle:

Gruppe I

In der Gruppe I bleibt England auch im fünften Spiel ohne Verlustpunkt. Gegen den Fussballzwerg Andorra bleibt die grosse Show bis auf Jesse Lingards Treffer in der ersten Halbzeit lange aus, doch ab der 72. Minute folgen drei weitere Tore. Lingard, der nicht für die EM nominiert war, liess ein weiteres Tor sowie eine Vorlage folgen.

Video: SRF

Im Kampf um Platz zwei konnte Albanien zu Hause einen wichtigen Sieg gegen Ungarn einfahren. Polen dürfte am Abend gegen San Marino aber erneut am Team von GC-Mittelfeldspieler Amir Abrashi vorbeiziehen.

Albanien - Ungarn 1:0 (0:0).

Tirana. SR Makkelie (HUN).

Tor: 87. Broja 1:0.

Bemerkungen: Albanien bis 69. mit Abrashi (Grasshoppers). Ungarn ohne Bolla (Grasshoppers/Ersatz).

England - Andorra 4:0 (1:0)

London. SR Papapetrou (GRE).

Tore: 18. Lingard 1:0. 72. Kane (Foulpenalty) 2:0. 78. Lingard 3:0. 85. Saka 4:0.

England: Johnstone; James (62. Grealish), Mings, Coady, Trippier; Bellingham (62. Mount), Henderson, Alexander-Arnold; Lingard, Bamford (62. Kane), Saka.

Tabelle:

Gruppe J

Island - Nordmazedonien 2:2 (0:1).

Reykjavik. SR Kruzliak (SVK).

Tore: 12. Velkovski 0:1. 54. Alioski 0:2. 78. Bjarnason 1:2. 84. Gudjohnsen Andri 2:2.

Tabelle:

(nih/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die unglaubliche Penalty-Saga der Engländer 1 / 12 Die unglaubliche Penalty-Saga der Engländer Ein Staubteufel fegt über Fussballplatz in Bolivien Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter