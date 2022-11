Australien jubelt, Dänemark ist bedient. Cornelius (links) kann es nicht fassen, Wright und sein Team stehen im Achtelfinal. Bild: keystone

Erst himmelhoch jauchzend, dann zum Tode betrübt – der brutale Absturz Dänemarks

Vom EM-Halbfinal zum WM-Vorrundenaus als Tabellenletzter in eineinhalb Jahren – die Fussballnationalmannschaft Dänemarks rast die Abwärtsspirale so stark hinab, dass einem schwindlig werden kann.

Wir schreiben den 12. Juni 2021: Dänemark spielt das erste Gruppenspiel an der pan-europäischen Europameisterschaft gegen Finnland. Vor heimischen Fans im Kopenhagener Stadion kommt es gegen Ende der ersten Halbzeit zum grossen Schock: Captain Christian Eriksen kollabiert auf dem Platz und muss reanimiert werden, die Bilder gehen um die Welt. Die Partie wird abgebrochen und noch am selben Abend zu Ende gespielt. Dänemarks Spieler, eigentlich ausser Stande eine EM-Partie zu bestreiten, verlieren gegen Finnland knapp mit 0:1.

Auch gegen Belgien im zweiten Gruppenspiel gibt es keine Punkte, das dänische Nationalteam gibt sich, auch getragen von den eigenen Fans, jedoch nicht geschlagen. Im dritten Spiel, das wie die beiden zuvor in Kopenhagen stattfindet, spielen sich Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen und Co. in einen Rausch und fegen Russland 4:1 vom Platz. Aufgrund der besseren Tordifferenz aus den Direktbegegnungen qualifiziert sich Dänemark für den Achtelfinal, die punktgleichen Konkurrenten Finnland und Russland scheiden aus.

Alle Tore Dänemarks auf dem Weg zum überragenden Halbfinaleinzug an der EM 2021. Video: YouTube/Classic Match

Christian Eriksens Zustand ist mittlerweile stabil, der dänische Captain unterstützt sein Team von zuhause und sieht im Achtelfinal gegen Wales das nächste Schaulaufen. Bale und seine Teamkollegen haben keine Chance und unterliegen einer entfesselten dänischen Mannschaft 0:4. Im Viertelfinal werfen die Dänen die Tschechen aus dem Turnier und beginnen zu träumen, im Halbfinal ist gegen England nach Verlängerung (1:2) aber Endstation.

Dänemark als Mitfavorit

Auch nach der Europameisterschaft surfen die Dänen weiter auf der Erfolgswelle, in der WM-Qualifikation reiht das Team von Kasper Hjulmand Sieg an Sieg und schliesst die Gruppe mit neun Siegen aus zehn Spielen auf Rang 1 ab.

Im aktuellen Jahr läuft es für das dänische Nationalteam noch immer wie am Schnürchen, in der Gruppe A der Nations League schlagen der wiedergenesene Eriksen und Co. Weltmeister Frankreich auswärts und daheim.

Nicht wenige erachten Dänemark an der Weltmeisterschaft in Katar deshalb als Mitglied des erweiterten Favoritenkreises, sie alle sehen sich massiv getäuscht. Im ersten Gruppenspiel gibt es gegen Tunesien nur ein 0:0, gegen Frankreich verliert Dänemark 1:2. Im entscheidenden letzten Duell gegen Australien ziehen die Dänen einen sehr schwachen Tag ein, verlieren 0:1 und scheiden als Gruppenletzter mit nur einem Punkt aus.

Der Treffer, der Dänemarks Ausscheiden besiegelt. Leckie trifft für Australien zum 1:0, es bleibt das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Der Frust ist riesig, das grosse Wundenlecken beginnt. «Jyllands-Posten», die grösste dänische Tageszeitung, titelt:

«Ein Fiasko, das wir nie vergessen werden.»

Die Zeitung «Berlingske» schreibt:

«Fiasko: Die Nationalmannschaft scheidet nach einer weiteren Enttäuschung aus.»

Auch die Zeitung «Politiken» nimmt kein Blatt vor den Mund:

«Dänemark mit der schlechtesten Leistung aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft.»

Der ehemalige dänische Nationalspieler, Manager und heutige Journalist Jan Aage Fjortoft drückt es noch deutlicher aus:

«Ich muss ehrlich sein. Nur Katar war bei dieser Weltmeisterschaft noch schlechter als Dänemark.»

Dänemark hat nun etwas Zeit, das Debakel an dieser Weltmeisterschaft zu verarbeiten. Das nächste Pflichtspiel steht 2023 auf dem Programm, es könnte sich ein Kreis schliessen. Gegner am 23. März in der EM-Qualifikation ist Finnland.