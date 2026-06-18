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WM 2026: Südafrika und Tschechien trennen sich Unentschieden

South Africa&#039;s Teboho Mokoena celebrates after scoring a penalty, his side&#039;s first goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and South Africa in Atlanta, Thursday, June ...
Teboho Mokoena jubelt nach dem verwandelten Elfmeter.Bild: keystone

Für beide Teams nicht zufriedenstellend: Kein Sieger zwischen Tschechien und Südafrika

Tschechien gibt an der WM in Nordamerika erneut eine Führung aus der Hand. Die Europäer kommen in einer schwachen Partie in Atlanta gegen Südafrika nicht über ein 1:1 hinaus.
18.06.2026, 17:0018.06.2026, 20:11

Tschechien gibt an der WM in Nordamerika erneut eine Führung aus der Hand. Die Europäer kommen in einer schwachen Partie in Atlanta gegen Südafrika nicht über ein 1:1 hinaus.

Sadilek schiesst Tschechien in Führung.Video: SRF

Keine sieben Minuten waren gespielt, als Michal Sadilek - einer der neuen Spieler in der Startformation - zum 1:0 für die Europäer traf. Die Südafrikaner liessen sich von einem schnell ausgeführten Einwurf überraschen und in der Folge viel zu leicht ausspielen.

Nach der animierten Startphase flachte die Partie schnell ab. Während sich die Tschechen - wie schon gegen Südkorea - zurückzogen, fehlten Südafrika die Ideen mit dem Ball. Und doch kam das Team von Broos kurz vor dem Ende zum nicht unverdienten Ausgleich. Nach einem Handspiel von Pavel Sulc entschied Schiedsrichterin Tori Penso - sie war erst die zweite Frau nach der Französin Stéphanie Frappart, die an einer WM-Endrunde eine Partie pfiff - auf Penalty. Diesen verwandelte Teboho Mokoena sicher zum 1:1.

Der Ausgleichstreffer von Südafrika.Video: SRF

Mit nur einem Punkt nach zwei Partien ist der erstmalige Vorstoss in die K.o.-Runde für beide Teams zwar noch möglich. Es bedarf hierfür jedoch einer markanten Leistungssteigerung im letzten Gruppenspiel.

Tschechien - Südafrika 1:1 (1:0)
Atlanta. - 67'442 Zuschauer. - SR Penso (USA)
Tore: 6. Sadílek (Sojka) 1:0. 83. Mokoena (Penalty) 1:1.
Tschechien: Kovář; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Darida (55. Šulc), Červ (78. Zima), Sadílek (67. Souček), Sojka (55. Zelený); Schick, Hložek (67. Provod).
Südafrika: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena, Adams (46. Mofokeng); Maseko (84. Sebelebele), Rayners (66. Makgopa), Appollis.
Verwarnungen: 33. Mokoena. 40. Mbatha. 75. Krejčí. (riz/sda)

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