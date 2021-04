Sport

Bild: keystone

Arsenal vergibt Sieg in der 93. Minute – «Fellaini-Double» flitzt bei ManUtd-Sieg

In der Europa League fanden heute Abend die Hinspiele der Viertelfinals statt – ohne Schweizer Beteiligung, nachdem Meister YB in den Achtelfinals gegen Ajax Amsterdam den Kürzeren gezogen hatte.

Granada – Manchester United 0:2

Eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Old Trafford erarbeitete sich Manchester United mit dem 2:0 in Granada. Marcus Rashford brachte die Gäste nach einer halben Stunde mit einer feinen Einzelleistung in Führung. Der englische Internationale entwischte nach einem Pass über 50 Meter von Victor Lindelöf der spanischen Abwehr und traf zum 1:0. Bruno Fernandes erhöhte mit einem Foulpenalty kurz vor Schluss auf 2:0.

Granada - Manchester United 0:2 (0:1)

SR Dias (POR). - Tore: 31. Rashford 0:1. 89. Fernandes (Foulpenalty) 0:2.

Der Flitzer

Für Aufsehen sorgte kurz nach Beginn der Partie ein Flitzer, der nackt wie Gott ihn schuf den Platz stürmte. Eine beachtliche Leistung – schliesslich war es beim Geisterspiel wohl schon schwierig, überhaupt ins Stadion zu gelangen. Mit seinem Bart erinnerte der Flitzer auf Twitter manch einen an Tom Hanks in «Cast Away», andere glaubten angesichts der Wuschelfrisur an eine Rückkehr von Marouane Fellaini zu Manchester United:

#Streaker in the Granada V Man Utd game! 😂😂 . Looked like Tom Hanks in Castaway 😂. #BringBackStreakers pic.twitter.com/vK4RFkyGAt — Jack Carey (@RucksackJack) April 8, 2021

Fellaini has really let himself go since leaving United... #mufc #UEL pic.twitter.com/qBD00pgduI — The United Pubcast 🍻🎧🇾🇪 (@UtdPubcast) April 8, 2021

Wenn du jemandem den Unterschied zwischen Champions League und Europa League erklären musst Champions league streaker vs Europa league streaker



We keep winning pic.twitter.com/z06b0AW7Wh — Amit Zohar (@amitrmfc) April 8, 2021

Holt Mourinho den Flitzer zu den Spurs? Mourinho watching that streaker dance through the United defence. pic.twitter.com/EDDGMM7c4P — 101 Great Goals (@101greatgoals) April 8, 2021

Der Flitzer ist offenbar eine örtliche Bekanntheit That streaker is actually famous in Granada as naked man. WTH 🙈 #GRAMUN pic.twitter.com/ZD07j3eqKN — Malay (@malayarora) April 8, 2021

Arsenal – Slavia Prag 1:1

Lange mühte sich Favorit Arsenal vergeblich ab. Die «Gunners» liessen einige gute Möglichkeiten liegen und mussten auch Slavia Prag die eine oder andere Chance zugestehen. Ein langer Ball des Schweizer Nationalspielers Granit Xhaka leitete dann schliesslich kurz vor dem Ende das vermeintliche Siegtor durch Nicolas Pépé ein. Der Torschütze war erst acht Minuten vorher eingewechselt worden, Xhaka spielte durch.

Doch Arsenal schaffte es nicht, den Sieg über die Ziellinie zu schaukeln. Tomas Holes liess den Aussenseiter aus der Tschechischen Republik in der Nachspielzeit jubeln.

Arsenal - Slavia Prag 1:1 (0:0)

SR Ekberg (SWE). - Tore: 86. Pepe 1:0. 94. Holes 1:1.- Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Ajax Amsterdam – AS Roma 1:2

Die Dopingsperre des eigentlichen Stammgoalies André Onana könnte Ajax teuer zu stehen kommen. Weil auch sein Ersatz, der routinierte Maarten Stekelenburg, wegen einer Verletzung ausfiel, musste der unerfahrene Kjell Scherpen ins Tor. Der 21-jährige Goalie liess beim Ausgleich den Ball zwischen den Händen durchflutschen – und das nur wenige Minuten, nachdem auf der anderen Seite Roma-Keeper Pau Lopez einen Penalty abwehrte.

Ajax Amsterdam - AS Roma 1:2 (1:0)

SR Karasew (RUS). - Tore: 39. Klaassen 1:0. 57. Pellegrini 1:1. 87. Ibañez 1:2. - Bemerkungen: 53. Tadic (Ajax Amsterdam) verschiesst Penalty.

Dinamo Zagreb – Villarreal 0:1

Der Schweizer Nationalstürmer Mario Gavranovic fehlte bei den Kroaten, die kurz vor der Halbzeitpause nach einem Handspenalty in Rückstand gerieten, verletzt. Es blieb der einzige Treffer der Partie.

Dinamo Zagreb - Villarreal 0:1 (0:1)

SR Siebert (GER). - Tor: 42. Gerard (Handspenalty) 0:1. - Bemerkungen: Dinamo Zagreb ohne Gavranovic (verletzt). (ram/sda)

