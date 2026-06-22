Enzo Fernandez. Bild: keystone

Fernandez erinnert sich an Brief an Messi: «Heute würde ich noch emotionaler schreiben»

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Als Enzo Fernandez 15 Jahre alt war, veröffentlichte er auf Facebook einen Brief an sein grosses Idol Lionel Messi. Der argentinische Ausnahmefussballer war nach der Final-Niederlage bei der Copa América 2016 gegen Chile aus der Nationalmannschaft zurückgetreten – und der junge Enzo versuchte, ihn mit emotionalen Worten zum Umdenken zu bewegen.

«Mach, was du willst, Lionel, aber bitte denke darüber nach, zu bleiben. Bleibe und habe Spass», schrieb der heutige Mittelfeldstar damals in seinem Brief. Er entschuldigte sich bei Messi für den Druck, den das ganze Land auf ihn ausgeübt habe. «Dich in der Albiceleste spielen zu sehen, ist der grösste Stolz auf der Welt. Spiele aus Spass, denn du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Spass wir haben, wenn du Spass hast.»

Messi kehrte zurück ins Nationalteam, fand seinen Spass wieder und führte die Albiceleste 2022 zum WM-Titel – mit Fernandez an seiner Seite. «Ja, ich denke oft an den Brief zurück», sagte Fernandez darauf angesprochen vor dem zweiten WM-Gruppenspiel in Dallas gegen Österreich.

«Und ich denke, heute würde ich noch viel emotionaler schreiben, denn ich teile so viele Erinnerungen und Erlebnisse mit ihm», sagte der Mittelfeldspieler von Chelsea: «Ich glaube, heute bräuchte ich Bücher, um auszudrücken, was wir alles gemeinsam erlebt haben, was ich von ihm gelernt habe.» (sda/dpa)