Lamine Yamal freut sich über seinen ersten WM-Treffer. Bild: keystone

Yamal als Dosenöffner – Spanien meldet sich mit Kantersieg eindrücklich zurück

Mehr «Sport»

Spanien, der meistgenannte Favorit der FIFA-WM 2026, findet in Atlanta im zweiten WM-Spiel seine Form. Die Spanier besiegen sechs Tage nach dem 0:0 gegen Kap Verde Saudi-Arabien 4:0.

Was war das für eine Woche! Das 0:0 der «La Roja» vom letzten Montag gegen einen der krassesten Aussenseiter wurde von vorne bis hinten auseinander genommen. «Schlechte Angewohnheiten» wurden den Spaniern attestiert.

Eine Woche später sieht alles ganz anders aus. Diesmal zerlegten die Spanier den Gegner in Einzelteile. 18:1 Torabschlüsse bis zur 40. Minute. 3:0 nach 24 Minuten. Lamine Yamal (18) und Dani Olmo (28), die beide gegen Kap Verde erst im Finish eingewechselt worden sind, führten die Regie. Yamal brachte Spanien nach zehn Minuten in Führung. Olmo bereitete das 3:0 in der 24. Minute, das bereits zweite Goal von Mikel Oyarzabal, perfekt vor.

Yamal eröffnet in der 10. Minute den Torreigen. Video: SRF

Der Doppelpack von Mikel Oyarzabal innert drei Minuten. Video: SRF

Die Saudis, die mit einem Remis gegen Uruguay ins Turnier gestartet sind, enttäuschten auf der ganzen Linie. Die Gegenwehr war von Anfang an überschaubar; spätestens nach dem Eigentor zum 0:4 in der 49. Minute war alles klar. Saudi-Arabien beging während der gesamten Partie bloss zwei Fouls.

Und Spanien übernimmt nach einer Woche «Wunden-lecken» wieder die Rolle des Topfavoriten. Vergessen und kein Thema ist mehr, dass Spanien vor der Gala gegen die Saudis bloss eines der letzten sieben Partien an WM-Endrunden gewonnen hat.

Erinnert wird vielmehr daran, dass Argentinien vor vier Jahren Weltmeister wurde, obwohl das Messi-Team das Startspiel gegen Saudi-Arabien verloren hatte. Und Portugal gewann vor zehn Jahren die Europameisterschaft, obwohl es während der Vorrunde kein einziges Spiel gewann. Und Spanien triumphierte schon an der WM 2010 nach einem 0:1 im ersten WM-Spiel gegen die Schweiz. Vorerst spielt Spanien in sechs Tagen gegen Uruguay um den Gruppensieg.

Telegramm

Spanien - Saudi-Arabien 4:0 (3:0)

Atlanta. - 68'239 Zuschauer (ausverkauft). - SR Claus.

Tore: 10. Lamine Yamal 1:0. 21. Mikel Oyarzabal 2:0. 24. Mikel Oyarzabal 3:0. 49. Hassan Al Tambakti (Eigentor) 4:0.

Spanien: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo (61. Mikel Merino), Rodri, Pedri (70. Fabián Ruiz); Lamine Yamal (46. Yéremy Pino), Mikel Oyarzabal (46. Ferran Torres), Álex Baena (61. Nico Williams).

Saudi-Arabien: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri (60. Alaa Al Hejji), Ali Lajami, Hassan Al Tambakti; Saud Abdulhamid, Moteb Al Harbi; Musab Al Juwayr (46. Abdullah Al Hamddan), Abdullah Al Khaibari (46. Mohamed Kanno), Nasser Al Dawsari (90. Khalid Al Ghannam), Salem Al Dawsari; Feras Al Brikan (60. Mohammed Abu Al Shamat).

Bemerkungen: Verwarnungen: 30. Salem Al Dawsari. 60. Mohamed Kanno. (pre/sda)