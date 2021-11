Gavranovic ist wegen einer Verletzung am Fuss fraglich. Bild: KEYSTONE

Nächster Ausfall bei der Nati? Auch Gavranovic bangt um Einsatz gegen Italien

Die Verletzungsserie im Schweizer Sturm ist womöglich noch nicht beendet. Mario Gavranovic droht mit einer Fussverletzung für das Spiel in der WM-Qualifikation am Freitag in Italien auszufallen.

Der 31-jährige Angreifer von Kayserispor erhielt am letzten Wochenende in der türkischen Meisterschaft einen Schlag auf den rechten Fuss. Untersuchungen ergaben zwar, dass nichts gebrochen ist und auch keine Bänder verletzt sind. Die Schmerzen im Fuss sind aber so stark, dass bei Gavranovic derzeit an ein Training mit der Mannschaft nicht zu denken ist.

Nachdem am Montag Steven Zuber wegen einer Adduktorenverletzung abgereist ist, dürfte Nationaltrainer Murat Yakin nun einen weiteren Stürmer nachnominieren. Breel Embolo und Christian Fassnacht fehlen in Italien ebenfalls; die beiden haben sich am Wochenende in der Meisterschaft verletzt. Haris Seferovic stand wegen eines Muskelfaserrisses gar nicht erst im Aufgebot von Yakin. (dab/sda)