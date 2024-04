Inter Fans feiern den Meistertitel Bild: www.imago-images.de

Inter wird mit Yann Sommer im Tor Meister – die grosse Party in Mailand

Inter Mailand kürt sich zum 20. Mal in der Vereinsgeschichte zum italienischen Meister. Nach dem Derby-Sieg gegen die AC Milan feierten die Nerazzurri vor dem Mailänder Dom.

Ausgerechnet im Derby gegen den Stadtrivalen AC Milan holte sich Inter Mailand gestern Abend mit Nati-Goalie Yann Sommer den Meistertitel. Für die Nerazzurri ist es der 20. Scudetto der Vereinsgeschichte – gleichbedeutend mit einem zweiten Stern neben dem Vereinslogo. Inter gewann nicht nur das gestrige Derby, sondern überflügelte die AC Milan auch in Sachen Meistertitel. Die Rossoneri konnten die Meisterschaft bisher 19 Mal für sich entscheiden.

Drei rote Karte in der Nachspielzeit

Inter stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 49. Minute stellte Marcus Thuram auf 2:0, Milans Anschlusstreffer in der 80. Minute kam zu spät. In einer zeitweise hitzig geführten Partie kochten dabei immer wieder die Emotionen hoch, in der dritten Minute der Nachspielzeit sahen erst Milans Theo Hernández und Inters Denzel Dumfries nach einer Rangelei, dann nochmals vier Minuten später Milans Davide Calabria für eine Tätlichkeit die Rote Karte.

Entsprechend gross war dann die Freude bei Inter Mailand, als endlich geschafft war, was sich schon lange abgezeichnet hatte. Mit 17 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte AC sicherten sich die Nerazzurri fünf Spiele vor Saisonende den Meistertitel.

Auch Yann Sommer hat Grund zu feiern

Mittendrin: Yann Sommer. Der Goalie der Schweizer Nationalmannschaft holt sich nach der letztjährigen Meisterschale mit Bayern München den zweiten Titel in Serie. Mit dem Schweizer zwischen den Pfosten kassierte Inter Mailand in 33 Spielen nur 18 Gegentore – das sind weniger als halb so viele wie die zweitplatzierte AC Milan. Auch im gestrigen Derby hatte Sommer mit der einen oder anderen Paraden einen grossen Anteil am frühzeitigen Gewinn des Meisterpokals.

Feiern bis in die Morgenstunden

Wie es die Tradition in Mailand will, versammelten sich die Fans nach dem entscheidenden Spiel auf vor dem Mailänder Dom, wo bis in die Morgenstunden gefeiert wurde.

Zu später Stunde gesellten sich auch einige Spieler zu den Fans.